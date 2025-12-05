El miedo a la guerra crece en España mientras Europa reactiva el servicio militar

Por delante de la salud física (72,6%) o de la salud mental (69,9%), el temor a una guerra es el principal miedo para el 76,8% de los españoles. Según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre miedos e incertidumbres, el 66,2% ha pensado alguna vez que España podría verse involucrada en una guerra en los próximos años. A la pregunta sobre quién es más probable que sea nuestro hipotético rival, las respuestas se dividen entre Rusia (57%), Marruecos (42,2%) y Estados Unidos (30,4%).

EL SERVICIO MILITAR REGRESA A EUROPA

La guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado una reacción en cadena en el Europa. Países como Lituania y Suecia, que en su día pusieron fin al servicio militar, lo reactivaron en 2015 y 2018, respectivamente. Por su parte, Dinamarca, Estonia o Finlandia nunca llegaron a abolirlo. Más recientemente, potencias como Croacia, Bélgica, Alemania y Francia han anunciado que van a recuperar este servicio.

Mientras tanto, España observa esta tendencia desde la barrera. Por ahora no se plantea el regreso del servicio militar. Pero el debate, como en el resto de Europa, ya está aquí.

LOS PIRINEOS Y SU FALSA FALSA SENSACIÓN DE SEGURIDAD

A pesar de los conflictos en Europa, en España seguimos viendo la guerra como algo muy distante. Según explica en COPE el analista internacional en geopolítica y seguridad, y presidente de Eurodefense Joven España, Amín Lejarza, esta percepción puede ser engañosa: "Los Pirineos nos dan una tranquilidad geográfica. Nos sentimos más cómodos, vemos con lejanía el conflicto, y eso nos genera una falsa sensación de tranquilidad", explica.

La clave, según señala, está en concienciar: "La población española debe estar preparada para cualquier contexto en el que la vulnerabilidad del Estado se vea sobrepasada".

EFE Efectivos de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra durante unos ejercicios

¿Estamos preparados para una guerra?

La inquietud ciudadana recogida por el CIS contrasta con la radiografía actual de las Fuerzas Armadas. Sobre la participación de España en un hipotético conflicto bélico, Lejarza es contundente: "A día de hoy no estamos para nada preparados".

El analista considera que, aunque España cuenta con tropas muy bien preparadas, necesita un impulso numérico: "Es probable que necesitemos 20.000 o 30.000 personas más para dotar a nuestro ejército, ya no solo de recursos económicos y logísticos, sino también de recursos humanos". España mantiene actualmente en sus fuerzas alrededor de 120.000 militares en activo.

En este sentido, un sistema de servicio militar actualizado podría servir para reforzar nuestra capacidad de respuesta: "Tenemos que incentivar que haya una parte de la población que pueda servir de apoyo. Es decir, que el servicio militar pueda significar un complemento para que nuestras Fuerzas Armadas se vean con mayor capacidad para responder rápidamente".

LOS RESERVISTAS, UN PILAR ESTRATÉGICO POCO CONOCIDO

Más allá del debate sobre el regreso del servicio militar obligatorio, España cuenta con una figura destacada: los reservistas voluntarios. Estos reservistas aportan capacidades civiles que se vuelven críticas en situaciones de crisis: logística, sanidad, ingeniería, comunicaciones, derecho, gestión de emergencias o psicología.

Lejarza destaca que su aportación es esencial: "Hay todo tipo de perfiles: desde jueces y médicos, hasta personas que trabajan en la obra. Todo ese conocimiento y valor es importante para que hagan otra cadena de apoyo. Es más visible el militar, pero estas ramas son esenciales".