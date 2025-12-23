Un experto revela las claves para disfrutar de la Navidad sin engordar

Asociamos la Navidad con alegría, reuniones o villancicos, pero también con excesos en la mesa que pueden pasarnos factura. De media, los españoles engordan entre 2 y 5 kilos hasta Reyes, llegando a consumir un 30% más de las calorías recomendadas, según la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA). Sin embargo, es posible disfrutar de estas fechas de forma equilibrada. Christian Gabriel, CEO y fundador de Lonvital, centro especializado en obesidad, explica en COPE que la clave no está en la prohibición, sino en la organización y la moderación.

Los peligros del 'patrón navideño'

El principal error, según Gabriel, no es una comida concreta, sino el cambio global de patrón que se mantiene durante varias semanas. El experto señala que se combinan varios factores, como la desestructuración de horarios, comidas tardías o el picoteo continuo y sin conciencia, que suma muchas calorías sin que lo percibamos como una comida principal.

A esto se suma el hecho de comer mayor cantidad y repetir platos "porque es Navidad", así como el consumo de bebidas calóricas como el alcohol o los refrescos, que aportan energía pero no sacian. Finalmente, el sedentarismo y el peor descanso alteran el apetito y la regulación hormonal. "Al final no es un exceso puntual, sino la acumulación día tras día lo que vemos en la báscula", afirma Gabriel.

Errores mentales que nos boicotean

Uno de los errores más habituales que favorecen el aumento de peso es el pensamiento de todo o nada. "Ya que he empezado, continúo", explica el fundador de Lonvital, como si un exceso justificara todos los demás. Otro fallo frecuente es saltarse comidas para compensar, una práctica que, según el experto, "suele provocar atracones después, porque llegas con una acumulación de hambre".

También es un error creer que en enero se arreglará todo, cuando en realidad los malos hábitos tienden a alargarse. Además, factores como el estrés, el cansancio y dormir poco influyen directamente, ya que "aumentan el apetito y reducen la sensación de saciedad". Estos cambios desajustan el cuerpo y nos llevan a comer más por impulso.

La estrategia para un equilibrio real

Para evitar el sobrepeso, Christian Gabriel recomienda una estrategia basada en la regularidad y la conciencia. Aconseja mantener los horarios en la medida de lo posible, movernos cada día, e hidratarnos bien. También es fundamental "elegir bien qué comidas son las que nosotros consideramos especiales de verdad", para disfrutar de ellas sin culpa.

Navidad no debe de ser una pausa de la salud" Christian Gabriel CEO y fundador de Lonvital

El objetivo es evitar el pensamiento del "todo o nada" y no sentir la necesidad de compensar o castigarse al día siguiente. Se trata de una adaptación temporal a las fiestas sin perder el equilibrio. Como concluye el experto: "Navidad no debe de ser una pausa de la salud, sino adaptarnos de manera temporal sin perder el equilibrio del día a día".