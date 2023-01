Doctor Antonio Montero, cuenta si hay profesionales titulados en estas clínicas

Unos odontólogos, según la experiencia del Doctor Antonio Montero, que no han realizado muchos tratamientos de este tipo. "A veces no tienen la experiencia en ortodoncia y no tienen los conocimientos básicos. Les tienen ahí para tomar la impresión, vender el tratamiento, y nunca más ven al paciente. Tenemos denuncias a muchos de ellos, que, en ocasiones, por desconocimiento, están entrando en el negocio" apuntaba.