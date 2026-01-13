Así cambia la crianza de los hijos con la maternidad tardía: del "porque yo lo digo" a la negociación constante

España vive un mínimo histórico de natalidad. Según el último informe del INE, solo nacieron 318.005 niños en 2024, un 25,6% menos que hace diez años. Este descenso se acompaña de un retraso en la edad de maternidad: el 39% de los nacimientos son de madres mayores de 35 años, y los partos de mujeres de 40 años o más (10,4%) ya superan a los de menores de 25 años (9,8%).

Este cambio demográfico transforma la manera de educar. La psicóloga Ana María de la Calle explica en COPE que, aunque el amor es el mismo, la psicología de la crianza ha cambiado. Los padres actuales, que tienen su primer hijo más tarde, presentan dos rasgos claros: una alta autoexigencia y la sensación de tener mucho que perder.

La presión de la 'crianza intensiva'

Este nuevo paradigma ha dado lugar a la 'crianza intensiva', un concepto que, según De la Calle, implica una mayor inversión de tiempo, energía y atención en el hijo. Aunque esto se traduce en una mayor implicación y sensibilidad hacia el niño, también genera una presión superior tanto para los padres como para los hijos: "Ese hijo suele vivirse como más valioso y más central", afirma la psicóloga.

A mayor valor percibido, aumenta lo que la experta denomina el "sesgo de amenaza" o el miedo a equivocarse, lo que dispara conductas de control. En la mente de los padres aparecen ideas como: "No puedo fallar; si mi hijo se frustra, lo estoy dañando; si se equivoca, será culpa mía". Este pensamiento lleva a los padres a rescatar al niño de los problemas y a anticiparse a los conflictos.

De la autoridad al autoritarismo

Ana María de la Calle señala que en los últimos 30 años se ha pasado de una autoridad posicional, basada en el rol y el "porque yo lo digo" o "porque soy tu padre", a una autoridad relacional, apoyada en el diálogo y el respeto. La psicóloga define la autoridad de forma clara: "Es contener, sostener el límite y el vínculo a la vez, mientras que el autoritarismo es imponer por miedo o por poder".

El problema, advierte la psicóloga, surge cuando los padres confunden ambos conceptos y saltan al extremo contrario: "la negociación constante y la explicación infinita". Esto impide que el niño desarrolle la tolerancia a la frustración, una habilidad que se construye con la exposición a límites y pequeñas negativas, algo fundamental para crecer fuerte emocionalmente.

¿Es un problema ser hijo único?

Las mujeres españolas tienen una media de 1,07 hijos: ser hijo único es una tendencia al alza y cada vez más normal. Aunque crecer con hermanos aporta un aprendizaje social, la ciencia ha desmontado el estereotipo del hijo único mal ajustado. De la Calle apunta que numerosos estudios han hallado que los hijos únicos no solo no están peor ajustados, sino que incluso puntúan mejor en indicadores como rendimiento o autoestima. Reciben más atención y conversación adulta, lo cual es positivo.

Sin embargo, esta atención también puede traducirse en más presión y concentración de expectativas. El riesgo, según la psicóloga, no es no tener hermanos, sino cuando la atención se convierte en rescate, lo que mina la autonomía y la tolerancia a la frustración del niño.

Detrás de la decisión de retrasar la maternidad hay motivos laborales, económicos o de estabilidad. Pero, a nivel psicológico, De la Calle observa que muchas mujeres conviven con un conflicto de creencias y el pensamiento recurrente de "ahora o nunca", un dilema que se apoya en el declive real de la fertilidad con la edad y que a menudo conduce a la infertilidad secundaria. Es decir, retrasar la edad del primer hijo supone en muchas ocasiones una mayor dificultad en gestar de forma natural el embarazo del siguiente hijo.