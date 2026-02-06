Gonzalo Miró: "Estoy muy contento con lo que Lookman puede aportar al Atlético pero Martins también tenía cualidades y después no funcionó, así que vamos a esperar"

El debut del nuevo fichaje del Atlético de Madrid ha generado un gran debate en El Partidazo de COPE. Gonzalo Miró, analista del programa, ha querido poner una nota de cautela al entusiasmo general. Aunque se ha mostrado "muy contento con el fichaje y con lo que puede aportar", también ha advertido sobre el peligro de "inflarlo" demasiado pronto, pidiendo tranquilidad.

Los precedentes que invitan a la calma

Miró ha recordado casos de jugadores que empezaron con fuerza y luego no cumplieron las expectativas. "Había un jugador que era campeón del mundo, fichó por el Atlético de Madrid, hizo un primer partido en la Supercopa de Europa frente al Madrid espectacular, que fue Lemar, y todo se fue difuminando poco a poco", ha señalado el tertuliano.

También ha puesto de ejemplo el caso de "Gelson Martins, el que fichaste del Sporting de Portugal, que también las tenía, y luego no funcionó". Para Miró, la clave estará en ver si el nuevo jugador "lo hace con continuidad".

La importancia del juego colectivo

A pesar de su prudencia, Miró ha reconocido el valor diferencial del fichaje: "Mejora lo que había, evidentemente, principalmente, porque tiene unas cualidades que en la plantilla, probablemente, no tenías". Sin embargo, y en línea con Joseba, ha subrayado que el buen rendimiento individual ha estado muy ligado al trabajo colectivo del equipo.

"Ha tenido mucho que ver el buen partido del Atlético de Madrid en general", ha afirmado, destacando la "velocidad de circulación del balón" y la presión alta. Como ejemplo, ha mencionado una jugada concreta: "La presión arriba en el minuto 46:03 en el marcador, el equipo estaba apretando la salida a balón del Betis. Esto es intención de juego, esto no es una, esto no es casualidad".