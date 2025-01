5 claves para, esta vez sí, cumplir tus propósitos para el año nuevo

Ya sea hacer deporte de forma regular o abandonar hábitos poco saludables, solo el 8 por ciento mantiene durante todo el año sus propósitos para el año nuevo. Es verdad que puede resultar complicado, en función también de lo que nos propongamos, pero hacer cambios positivos en nuestra vida es posible y en el arranque de este 2025 te ofrecemos las 5 claves para que, esta vez sí que sí, puedas conseguir tus objetivos.

1.-Fijarnos metas y plazos que podamos cumplir

Lo primero es ser realistas, fijarnos objetivos que encajen en nuestro estilo de vida y que entren dentro de nuestras posibilidades. Exigirnos metas inalcanzables acaba generando, según explica en COPE la vocal del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid Mercedes Bermejo, frustración y culpa, lo que hace que empeore nuestro estado de ánimo. Asegura que en las consultas, tanto públicas como privadas, enero es el mes del año con un mayor incremento del número de pacientes, por la que llama “cuesta emocional de enero” junto a septiembre a la vuelta de las vacaciones de verano.

También la psicoanalista de Grupo Cero Magdalena Talamanca, recomienda moderación a la hora de diseñar nuestros objetivos para 2025, así como humildad para evitar la decepción que implica no cumplirlos.

2.-Esforzarnos y trabajar por conseguir nuestros objetivos

Lograr nuestras metas no nos cae del cielo, exige que nos impliquemos y esfuerzo para llevarlos a cabo.

“Dentro de la lógica, de los límites y de mis posibilidades, todo funciona con trabajo en el ser humano. Pero ojo que hacer en favor de uno exige trabajo pero hacer en contra (de tus propios intereses) también es un trabajo” explica Talamanca.

3.-Introspección y reflexión

Más que fijarnos en objetivos externos o materiales, los expertos nos llaman a bucear en nuestro interior para ver lo que realmente queremos y los motivos que nos llevan a fijar esas metas y no otras como las prioritarias.

“Para poder llegar a nuestros objetivos necesitamos una buena salud mental y un buen autocuidado, conciencia de uno mismo, de cómo está mi cuerpo y de cómo me encuentro. Es importante reconectar con nuestros estados emocionales, con nuestra salud mental y, a veces, que los objetivos van a tener que estar más ligados a practicar un hobby, estar tranquilo o dejar a un lado la tecnología, en definitiva, con parar en lugar de seguir con el ritmo incansable del día a día”, subraya Bermejo.

Considera que estamos demasiado influenciados por todo lo que tiene que ver con lo material, lo físico, lo estético, con lo cuantificable y lo económico. Se nos olvida que la condición previa para que todo eso sea posible tiene que ver con la parte emocional y espiritual de quien soy, cómo quiero ser y cómo me siento conmigo mismo.

También puede resultar útil pensar en los motivos por los que otros años no hemos logrado nuestros objetivos y cuáles fueron los principales obstáculos.

4.-Cambiar nuestra forma de pensar y de afrontar las situaciones

El que podamos cambiar nuestra conducta exige previamente de un cambio en nuestra forma de pensar y de afrontar las situaciones: “el cambio se produce por una decisión verdadera e inconsciente, sin esa decisión que luego hacemos también consciente no puede haber cambio. Yo tengo que cambiar mi pensamiento para poder hacer un cambio en mi vida. De lo contrario, no voy a lograr mi propósito”, señala la psicoanalista.

En la misma línea, lo expresa Bermejo:" tus objetivos no deben ser un deber o una obligación, sino lo que tú quieres y eliges”.

Cambiar tu forma de pensar no es sencillo, muchas veces lo logramos en situaciones drásticas por una crisis personal, una emergencia o recurriendo a terapia.

Es importante que nos planteemos el ¿por qué? Y ¿para qué? Y aquí, según Talamanca, caben dos opciones: “para que nos quieran, nos reconozcan y nos valoren o para acercar a otros mi aprendizaje, mi bien estar y mi belleza, es decir, para ser amado o amar. Lamentablemente, solo el 50 por ciento de las personas desarrolla su capacidad para amar, que es la que verdaderamente nos completa y nos libera porque no te hace depender del otro, de su mirada. No es que el otro no te importe, al revés, lo valorarás más, pero ya no tienes esa dependencia, no necesitas que te reconozcan”.

5.-No autoboicotearnos

No machacarnos y ser amables con nosotros mismos es la última clave para tener éxito este año. Se trata de no autoboicotearnos y de ir felicitándonos por cada paso logrado en la misma dirección.

Debemos sentirnos cómodos con los planteamientos que nos hacemos para este 2025. Cuando esto no ocurre se establece, según Bermejo, una espiral nociva en la que digo a mí mismo que no voy a poder, y cuando ocurre me digo que es la prueba de que no valgo y ahí te estás haciendo daño a tí mismo.

Los propósitos marcan el inicio de un nuevo ciclo vital

El hecho de que nos planteemos los objetivos cada año en enero responde a un final de ciclo, explica Talamanca: “cuando logras comerte las uvas y brindas por el nuevo año se desata la euforia porque es como haber sobrevivido a un final, al final de un ciclo de nuestra vida y festejar el comienzo de otro. Queremos dejarlo todo atado y comenzar el año con buen pie, haciendo las cosas bien y desterrando los errores del pasado”.