'Crónicas perplejas': "Vamos a empezar el año como mejor sabemos"

En esta sección de 'Herrera en COPE', Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas'.

Los propósitos son para incumplirlos. Ya llegará la vida a poner cada cosa en su lugar. Ya llegarán las mañanas de resaca y los amores que vuelven y los kilos de más. Yo hace tiempo que todo lo pongo en manos del tiempo. Tanto sufrimiento, tanto leer las etiquetas, tanto contestar los whatsapps como si la vida nos fuera en ello, tanta mancuerna y tanto buenos días a gente a la que no podemos ni ver.

Vamos a empezar el año como mejor sabemos. Con alegría y en pijama. Brindando y riendo. Y escuchándonos. Ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Porque así funciona esta radio, la de la esponja azul. Como uno de esos balancines donde dos niños saltan con vértigo, con alegría y con ligereza.

La verdad siempre está en lo cotidiano. En el día a día. A pie de calle. Entre prisas, mandados y bolsas de plástico. Esta hora es solo una mirilla a la que nos asomamos. Lo que sucede al otro lado son ustedes. Con su complicidad, con sus confidencias y sin ninguna vergüenza.

¿Para qué sirve la vergüenza? Digo yo… ¿a quién ha hecho rico la vergüenza? Hay que ser transparentes. Hay que pisar el mundo con fuerza, que dejemos huella, que cuando faltemos digan: "Ahí va ese que se llevó la vida puesta".

Aquí estaremos un año más. Para reírnos juntos. Para llorar también, si es que encarta. Para este abrazo invisible que no entiende de micrófonos ni de antenas. Porque hay cosas que van más allá de estos cables. Porque las vidas se cruzan y se mezclan.

Prométanme equivocarse. Prométanme abandonar. Prométanme no sentir culpa. Prométanme un puñado de carcajadas. Y amen, y vivan, y sean generosos y una cosa más, que no es la más importante, pero me atrevo a pedirla. Sigan regalándonos su tiempo. Sigan compartiendo un poquito de ustedes en cada llamada, en cada mensaje y en cada encuentro.

Porque esta radio es así: una tierna mirada a la vida