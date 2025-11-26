3 de cada 5 alumnos usan IA para hacer los deberes

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), tres de cada cinco jóvenes de entre 16 y 24 años utilizan Inteligencia Artificial generativa —como ChatGPT— para realizar deberes y trabajos académicos. Ante esta situación, los docentes se replantean sus métodos de enseñanza y evaluación. Según explican en COPE varios profesionales, son herramientas que, bien usadas, pueden resultar muy beneficiosas para los alumnos.

España es, además, el sexto país del mundo donde más IA se utiliza y el quinto de la Unión Europea con mayor implantación de IA generativa en empresas, un contexto que acelera la adaptación educativa.

LA IA ENTRA EN CLASe

En apenas 3 años, el uso de ChatGPT entre los alumnos se ha normalizado en tiempo récord. Lucas, de 18 años, estudiante de primero de carrera, reconoce que lo usa a diario "porque es una enciclopedia universal que le da la respuesta al instante". A sus 16 años, Daniela, alumna de 4º de ESO, también admite que recurre a la IA "para resolver dudas y ayudarle con los trabajos".

En este nuevo escenario, muchos profesores han optado por integrar la IA en sus dinámicas de clase: "Como asistente de ideas puede estar muy bien. Les puede dar el cuerpo del trabajo o ayudarles a plantear una parte práctica. Aunque luego tienen que revisarlo y hacer una crítica", explica Laura López, profesora de Lengua y Literatura de Bachillerato.

En su caso, "la expresión escrita la hacemos completamente a mano, pero la pueden meter en la IA. Les pido que hagan una corrección que les proponga y ellos deben decidir con cuál se quedan y por qué", un ejercicio que fomenta el pensamiento crítico y la reflexión sobre la calidad del texto.

NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TAREAs

El uso masivo de IA entre los estudiantes está obligando a replantear el valor de los trabajos académicos. Para Juan Ignacio Sanz, adjunto al vicerrector de Planificación Estratégica y Cultura Digital y miembro del Comité de Ética sobre el uso de IA de la Universidad CEU San Pablo, mandar una redacción a un alumno ya no tiene sentido: "La puede generar fácilmente con IA. No podemos plantear una evaluación basada en desarrollar una serie de trabajos escritos. Por eso debemos cambiar la forma en la que pedimos esos trabajos y en la que los evaluamos".

Sanz defiende introducir apartados en los que el alumno reflexione sobre si ha usado IA, en qué medida le ha ayudado y qué errores ha detectado en ella. Además, señala un camino claro: "Podemos trabajar con ejercicios más creativos, utilizando la IA como apoyo".

EL PAPEL DEL PROFESOR AÚN ES FUNDAMENTAl

Según un estudio de GAD3 y Empantallados, 9 de cada 10 adolescentes creen que el papel del profesor sigue siendo imprescindible, y solo un 10% considera que la IA podría sustituirlos.

Aunque la Inteligencia Artificial se asocia principalmente con los estudiantes, el uso entre docentes también crece: "Es bastante útil para hacer tareas cotidianas. Desde plantear una situación de aprendizaje hasta reorganizar un examen. Nos ahorra bastante tiempo", señala Laura López.

Al igual que los alumnos, ellos también deben controlar su uso de estas herramientas: "Hay profesores que las usan indiscriminadamente y sin rigor; eso es justo lo que pedimos a los jóvenes que no hagan". Por su parte, Juan Ignacio Sanz coincide en la necesidad de fijar una serie de políticas y reglas claras sobre el uso de IA, y dar formación a los profesores.

EL FUTURO DE LA ENSEÑANZA

El principal desafío para los docentes está en evitar que la IA sustituya el proceso de aprendizaje: "El alumno puede generar trabajos de forma automática sin que eso tenga ningún efecto en él", advierte Sanz.

Entre los principales retos que señala, destaca la idea de enseñar a nuestros alumnos a distinguir lo que es cierto de lo que no: "La inmediatez del resultado no garantiza el éxito; lo que generan no tiene por qué ser verdad. Deben aprender a comprobar fuentes y a hacer un ejercicio crítico sobre lo que produce la IA", indica Sanz.