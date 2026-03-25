Souvik Sen, neurólogo: "El hilo dental puede reducir el riesgo de sufrir un ictus al disminuir las infecciones y la inflamación bucales"

Usar hilo dental al menos una vez por semana podría estar relacionado con un menor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico y latidos cardíacos irregulares. Así lo revela un estudio preliminar que se presentará en la Conferencia Internacional sobre Accidentes Cerebrovasculares de la Asociación Estadounidense de Accidentes Cerebrovasculares y del que informa EP Salud.

Menos inflamación, arterias más sanas

Según los investigadores, los hábitos de salud bucal están conectados con la inflamación y el endurecimiento de las arterias. En este contexto, el uso del hilo dental podría ser clave. "El uso del hilo dental puede reducir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular al disminuir las infecciones y la inflamación bucales y fomentar otros hábitos saludables", ha explicado el doctor Souvik Sen, autor principal del estudio y presidente del departamento de Neurología del Prisma Health Richland Hospital.

Un estudio de 25 años

La investigación ha analizado datos de 6.258 participantes desde 1987. Durante el seguimiento, se identificaron 434 accidentes cerebrovasculares y 1.291 casos de fibrilación auricular. El análisis encontró que quienes usaban hilo dental tenían un 22% menos de probabilidad de ictus isquémico, un riesgo 44% menor de ictus cardioembólico (originado en el corazón) y un riesgo 12% menor de fibrilación auricular.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un cerebro con daños por ictus

Un hallazgo relevante es que esta reducción del riesgo era independiente del cepillado regular y de las visitas al dentista, lo que sitúa al hilo dental como un factor clave en la prevención. El autor principal ha destacado que este hábito es "fácil de adoptar, asequible y accesible en todas partes", una ventaja para quienes consideran que el cuidado dental es "costoso".

Futuras líneas de investigación

A pesar de los resultados, los autores señalan limitaciones en el estudio, como el hecho de que los datos se basaron en cuestionarios y que no se monitorizó de forma continua el comportamiento de los participantes. Sin embargo, los hallazgos abren la puerta a nuevas consideraciones en la prevención de la salud.

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de una mujer utilizando hilo dental

En este sentido, el doctor Daniel T. Lackland, de la Universidad de Medicina del Sur de Carolina, ha afirmado que "con más investigaciones, las prácticas de salud dental podrían posiblemente incorporarse a los 'ocho factores esenciales de la vida'". Estos factores incluyen la dieta, la actividad física, la exposición a la nicotina, el sueño, el IMC, la presión arterial, la glucosa y los lípidos en sangre.