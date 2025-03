¿Por qué los futbolistas escupen el agua durante los partidos? Este es el motivo científico que lo explica y no es solo para enjuagarse la boca

Es una imagen habitual en los estadios de fútbol de todo el mundo, pero puede verse en otros tantos deportes. Es probable, con total seguridad, que hayas visto ese momento en el que un deportista, especialmente futbolistas, que durante sus partidos o competiciones, tomen agua y, a los pocos segundos, la escupan sin tragársela.

Muchos pueden pensar que es una costumbre desagradable, pero la realidad es que tiene una explicación científica, y en este caso está relacionada con el rendimiento deportivo.

Fernando Mata es investigador en Biomedicina de la Universidad de Córdoba y experto en nutrición deportiva, y en una reciente entrevista ha confirmado esta premisa. ¿Cómo pueden estos deportistas mejorar su rendimiento escupiendo la bebida?

Europa Press Imagen de archivo

¿escupir mejora el rendimiento deportivo? esto dice la ciencia

Todo esto tiene un motivo científico que comenzó a investigarse en el año 2004, cuando un grupo de investigadores inglés se dio cuenta de que si había deportistas que se enjuagaban la boca con una solución de carbohidratos y otras sustancias, cuando se refrescaban la boca con ella y posteriormente la escupían, mejoraban su rendimiento deportivo.

Mata explica que esta premisa "sorprendió a los investigadores" y los llevó a realizar todo tipo de pruebas médicas para ver qué ocurría en el organismo de estos deportistas. Descubrieron que estos enjuagues eran capaces de activar ciertas zonas del cerebro estrechamente vinculadas con el comportamiento motor "y mejoraba su rendimiento deportivo".

De hecho, el investigador español explica que cuando un evento deportivo tiene una duración por encima de los 45 minutos, la ingesta de estos carbohidratos puede mejorar su rendimiento.

Para entenderlo es más fácil recurrir a las explicaciones más sencillas. Cuando una persona ingiere algún tipo de carbohidrato, la digestión se inicia en la boca. Los estímulos de los carbohidratos son detectados por las células receptoras del gusto y esto genera la producción de la gustducina, un neurotransmisor que, a su vez, es detectado por las neuronas que envían la información al tronco del encéfalo.

Cuando esto ocurre, se activan una serie de circuitos alimentarios y sistemas de recompensa cerebral.

"Hay ciertos deportes con intensidad en lo que tras un largo tiempo jugando, pueden presentarse problemas digestivos", explica Mata. Por eso es que muchas veces veamos a muchos deportistas, especialmente futbolistas, que durante el encuentro, se enjuagan la boca.

"Esto les permite tener un impulso o una pequeña mejora en su rendimiento, de manera que les permite mejorar en esos últimos minutos de partido", agrega.

EFE Imagen de archivo

RESULTADOS DEL ESTUDIO INGLÉS

El grupo de investigadores decidió enjuagar la boca de varios ciclistas con glucosa o maltodextrina y observaron que ambas sustancias eran capaces de activar distintas regiones del cerebro relacionadas con la recompensa, la motivación, el esfuerzo percibido y la regulación motora.

Algo que no ocurría con los edulcorantes. "Los que se enjuagaron la boca con glucosa o maltodextrina mejoraron su rendimiento frente a quienes lo hicieron con sacarina", explica el científico español

De hecho, son varios estudios científicos los que sostienen esta teoría.

En cualquier caso, Fernando Mata recuerda que no se trata de un remedio para todos los deportes y que solo funciona bajo ciertas circunstancias. Es decir, no todos pueden beneficiarse de esta estrategia, ya que no en todos parece tener, por ahora, demasiada evidencia científica.