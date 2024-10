El alimento que pasas por alto a la noche y que te ayuda a dormir mejor: "Un poco todos los días"

Una de las partes más importantes de nuestro día a día es el sueño. Dormir bien o mal puede ser determinante para nuestra rutina y nuestro éxito en muchos apartados, como el laboral o el social. Y es normal, ya que pasamos cerca de un tercio de nuestra vida durmiendo. Es lógico que, por lo tanto, es un aspecto que debamos cuidar de muchas maneras, para asegurarnos, siempre que se pueda, dormir 8 horas diarias.

Pero hay otros aspectos que también es necesario cuidar, y uno de ellos es, sin duda, la alimentación. De hecho, es uno de los factores que más nos afecta en nuestra vida, y con el que podemos acabar viviendo mejor y, por supuesto, dormir mejor. Y es que hay alimentos en los que no pensamos tanto que nos pueden ayudar y pueden ser gran aliado para llegar a esas ansiadas 8 horas y, sobre todo, poder conciliar mejor el sueño.

Por ello, la nutricionista Sandra Moñino, con gran presencia en redes a través de sus perfiles en Instagram y TikTok, nos recomienda, en su podcast "Con Jengibre y Limón", varios alimentos que son recomendables consumir de noche antes de dormir, debido a que contienen un componente que es muy favorable para conciliar el sueño, si es que nos cuesta o si nos vamos a la cama con digestiones difíciles. Sobre todo, hay uno que es especialmente recomendable, y del que nos podemos olvidar a la noche.

Alamy Stock Photo Es muy recomendable consumir este alimento a la noche

Para empezar, la nutricionista habla de tres alimentos de lo que nos debemos de olvidar si queremos dormir bien: el café, las bebidas carbonatadas (refrescos) y el azúcar, ya que tienen componentes que nos activan. "Lo que tenemos que hacer es, primero, no exponernos a alimentos que nos generen esa actividad. Como el café. A partir de las 15.00 horas, prohibidísimo", relata Sandra Moñino en uno de sus últimos vídeos.

ESTE ES EL ALIMENTO QUE COMER A LA NOCHE PARA DORMIR MEJOR

Porque los alimentos que no debemos de consumir tienen una importancia similar a los que sí deberíamos. Por ello, hay un componente que es importantísimo que esté presente en alguna comida, y es el triptófano. Hay varios alimentos que son ricos en triptófano, pero hay uno que especialmente cuenta con mucha cantidad y que no se suele consumir a la noche: los frutos secos. Tanto anacardos, como nueces, almendras, anacardos... Es un alimento que puede ser fantástico para poder conciliar el sueño.

Pero no es el único tipo de alimentos que consumir a la noche, ya que Sandra Moñino también lista otros que son muy positivos. En este caso son dos frutas que pueden ser fantásticas para el postre de la cena. "El plátano, el kiwi también...", explica la nutricionista. Además, recuerda que al igual que la cafeína, el azúcar es uno de nuestros grandes enemigos por la noche. "Obviamente no exponernos al azucar, porque hemos menionado a la cafeína, pero el azúcar es super excitante", concluye. Y esto no es tan normal, porque es muy común acabar consumiendo azúcar en la cena. Por ejemplo, con yogures muy azucarados y dulces varios.