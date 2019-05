El inhumano escrache a Begoña Villacís en San Isidro y otras noticias que debes conocer

1. Begoña Villacís en 'La Linterna': 'Si le hubiesen hecho un escrache a Carmena, la primera en apoyarla soy yo''

En este día de San Isidro ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna', la candidata de Cuidadanos a la Alcaldía de Madrid, Begona Villacís.

La aspirante a la Alcaldía de la formación naranja nos ha contado la experiencia tras sufrir un escrache esta mañana en la pradera de San Isidro. Un grupo de activistas se han presentado con pancartas en las que se leía 'Stop desahucios'; han acudido a la caseta y la han increpado hasta que ha intervenido la policía. ''Somos siempre los mismos a los que acosan. Ha sido muy duro''.

2. Sánchez acusa al independentismo de "vetar la concordia" al rechazar a Iceta

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles en San Sebastián que los independentistas catalanes están "vetando la convivencia y la concordia en Cataluña" al rechazar la designación del socialista Miquel Iceta como senador autonómico.

Sánchez ha participado en un acto electoral en San Sebastián junto con los candidatos a diputado general de Gipuzkoa, Denis Itxaso, y a la Alcaldía de la capital guipuzcoana, Ernesto Gasco, en el que ha lanzado un mensaje a los partidos independentistas catalanes respecto a su previsible veto al nombramiento de Iceta, lo que demuestra que "tienen miedo a decir que la independencia no es la solución".

3. Fallece el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, a los 62 años

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que presidía la comisión de trabajo para la prevención y protección de abusos sexuales a menores constituida por la Iglesia Católica, ha fallecido este miércoles a los 62 años a causa de un infarto que le sobrevino en su despacho.

Según han informado a COPE fuentes del obispado de Astorga, hasta el lugar se dirigió un equipo médico avisado por el 112 que trató de reanimar al prelado durante varios minutos sin conseguirlo hasta que finalmente falleció sobre las cinco de la tarde.

4. La defensa de Ibar lucha contra la adversidad para defender su vida

La defensa del hispano estadounidense Pablo Ibar inició este miércoles en medio de la adversidad la lucha para evitar que sea condenado a muerte en el cuarto juicio al que es sometido por tres asesinatos de 1994.

Al iniciarse la fase de sentencia del juicio, el juez Dennis Bailey denegó una moción de la defensa para que el estado de Florida prohibiese que a Ibar se le impusiera la pena de muerte con base en los "derechos humanos internacionales" de sus dos hijos menores.

5. Cerezo, en COPE: "Rodrigo es un jugador del Atleti, pero si mañana tiene una oferta y se quiere ir..."

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, expresó en El Partidazo de COPE que Griezmann "estaba decidido a irse y no había posibilidad de convencerlo". Sobre su salida del conjunto rojiblanco, dijo: "Si quieres que te diga la verdad, ni sé, ni me importa a donde vaya, el problema es que se ha ido. Se ha marchado de nuestro equipo. Ni espero mensajes del Madrid ni del Barcelona. No he hablado con él. Le deseo que le traten igual que aquí y que tenga suerte".

En cuanto a las posibilidades de que Rodrigo salga del Atleti, comentó: "Rodrigo es un jugador del Atlético, pero si mañana tiene una oferta y se quiere ir"...