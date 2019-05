Cerezo, en COPE: "Rodrigo es un jugador del Atleti, pero si mañana tiene una oferta y se quiere ir..."

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, expresó en El Partidazo de COPE que Griezmann "estaba decidido a irse y no había posibilidad de convencerlo". Sobre su salida del conjunto rojiblanco, dijo: "Si quieres que te diga la verdad, ni sé, ni me importa a donde vaya, el problema es que se ha ido. Se ha marchado de nuestro equipo. Ni espero mensajes del Madrid ni del Barcelona. No he hablado con él. Le deseo que le traten igual que aquí y que tenga suerte".



En cuanto a las posibilidades de que Rodrigo salga del Atleti, comentó: "Rodrigo es un jugador del Atlético, pero si mañana tiene una oferta y se quiere ir"...