Así son los militares que han dado el salto a la política, y otras claves del día

1. Así son los militares que han dado el salto a la política

El más conocido es sin duda el ex Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Julio José Rodríguez, que resultó ser el fichaje estelar de Podemos para las elecciones generales de 2015. Pero las cosas no fueron todo lo bien que quisieron y no logró escaño en el Congreso después de concurrir como 'número dos' del partido de Iglesias por Zaragoza.

Por su parte, en Vox, cuatro generales retirados han anunciado ya que formarán parte de sus listas electorales, tres de ellos en las próximas generales del 28 de abril y el cuarto como candidato a la Alcaldía de Palma. Se trata de Agustín Rosety Fernández de Castro por Cádiz, Alberto Asarta por Castellón, Manuel Mestre por Alicante y el exJEME Fulgencio Coll como candidato a la Alcaldía de Palma.

2. Atentado en Utrecht, Países Bajos

Mientras la sociedad permanecía conmocionada por el ataque en las dos mezquitas de la ciudad neozelandesa de Christchurch, otro atentado volvía a desatar el pánico. Esta vez, el suceso tuvo lugar en la ciudad de Utrecht, Países Bajos. Un tiroteo en la plaza Oktoberplein en el entorno de las 10:45 horas que ha provocado tres muertos y cinco heridos. Su presunto autor ya ha sido identificado, se trata de Gökmen Tanis, un hombre de nacionalidad turca y 37 años de edad. La investigación sigue en marcha, se tiene en cuenta “un posible motivo terrorista”. Aunque los medios turcos hablan de una “motivación personal”.

3. Nuevo ultimátum a Torra para retirar los lazos amarillos de edificios públicos

La Junta Electoral Central (JEC) ha brindado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, un nuevo ultimátum de 24 horas para que retire los lazos amarillos de las fachadas de los edificios públicos catalanes y, le advierte, podría incurrir en responsabilidades penales.

4. Expulsan a una pasajera de un avión por 'vestimenta inadecuada'

La pasajera se dirigía a la Playa de Las Américas, en Tenerife, cuando tuvo que soportar ataques verbales de un tripulante de cabina de la aerolínea Thomas Cook porque iba en el avión con ropa de verano. La pasajera ha denunciado en redes sociales que tuvo que ser "escoltada" por cuatro miembros de la tripulación para que se cambiara de vestimenta o se colocara un poco más de ropa. El error, según la aerolínea, es que viajaba con una indumentaria "inapropiada".

5. El Rayo Vallecano destituye a Míchel

La posición del Rayo, penúltimo en la clasificación de LaLiga Santander, a seis puntos de la salvación, y tras acumular una racha de siete derrotas consecutivas, ha propiciado que la directiva encabezada por Raúl Presa haya decidido despedir a Míchel. El técnico llegó al club rayista en febrero de 2017, cuando el equipo estaba cerca del descenso a Segunda División B. Hasta la fecha, Míchel ha dirigido al equipo en 89 partidos oficiales. Paco Jémez parece el principal candidato para sustituirlo.