Detenido el presunto autor del tiroteo de Utrecht en el que han muerto 3 personas

La Policía de Utrecht ha detenido a Gökmen Tanis, un turco de 37 años, por su posible relación con el tiroteo ocurrido esta martes en Utrecht. En una rueda de prensa, un portavoz de la Policía anunció la detención, aunque no confirmó los motivos del tiroteo que se cobró la vida de tres personas y dejó otras cinco heridas, tres de gravedad. La Policía de esta localidad había compartido una fotografía suya, vestido con un abrigo azul y en el interior de un tranvía.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k