El crucero más grande del mundo flota por primera vez: parque acuático récord, 23 restaurantes y probable escala en España

El “Star of the Seas”, el crucero más grande del mundo, ha flotado por primera vez este mes de septiembre de 2025 en los astilleros Meyer Turku, en Finlandia. Se trata del tercer buque de la clase Icon de Royal Caribbean, una auténtica ciudad flotante de más de 365 metros de eslora y cerca de 250.800 toneladas de peso, que promete revolucionar la experiencia de viajar por mar.

La embarcación, que estará operativa a partir del próximo año, ofrecerá una experiencia sin precedentes con capacidad para más de 7.600 pasajeros y una infraestructura de lujo que incluye un parque acuático de récord mundial, 23 restaurantes de distintas gastronomías, 21 bares temáticos, múltiples piscinas y la innovadora atracción “Crown’s Edge”, una mezcla de pasarela colgante y circuito de cuerdas en altura para los amantes de la adrenalina.

todo apunta a que hará escala en varios puertos de España

En su temporada inaugural, el “Star of the Seas” navegará por el Mediterráneo Occidental durante el verano de 2026, y todo apunta a que hará escala en varios puertos emblemáticos de España, como Barcelona o Palma de Mallorca, antes de dirigirse hacia Italia y Francia.

Estas paradas consolidan el papel de España como uno de los principales destinos de cruceros del mundo y una puerta de entrada clave al turismo marítimo internacional.

El cual se ha puesto en duda sobretodo respecto a la gran cantidad de contaminación que generan estas ciudades flotantes.

Tras su paso por el continente europeo, el barco se trasladará al Caribe en noviembre de 2026, donde ofrecerá itinerarios de siete noches con salida desde Miami y paradas en islas paradisíacas, incluyendo Perfect Day at CocoCay, la isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas, conocida por sus playas de aguas turquesas y actividades acuáticas únicas. Toda una experiencia a bordo de uno de los barcos más grandes del mundo y con un precio medio de 2000 euros la estancia.

El buque estará propulsado por gas natural licuado

Además de su tamaño colosal y su oferta de entretenimiento de primer nivel, el “Star of the Seas” es también un paso adelante hacia un modelo de navegación más respetuoso con el medioambiente. El buque estará propulsado por gas natural licuado (GNL) y contará con tecnologías sostenibles, como sistemas de recuperación de calor residual, conexión eléctrica en puerto para reducir emisiones durante las escalas y una gestión avanzada de residuos, con el objetivo de que este crucero sea mucho más respetuoso con el medio ambiente.

Estas innovaciones forman parte del compromiso del grupo Royal Caribbean de alcanzar emisiones netas cero para 2035, a los que se han sumado también su competencia más inmediata como es la compañía MSC o el grupo Pullmantur.

Con esta nueva joya marina, Royal Caribbean consolida su liderazgo en la industria de los viajes por vía marítima, apostando por un concepto de viaje donde se combinan el ocio, el confort, la sostenibilidad y la posibilidad de explorar destinos como España desde una perspectiva completamente nueva y revolucionaria.

El “Star of the Seas” no solo es el crucero más grande jamás construido, sino también un símbolo de ambición y del futuro del turismo marítimo global.