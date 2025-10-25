Antonio Lobato sentencia el Mundial de F1: "Si me ponen una pistola en la cabeza, mi vida ahora la pongo en manos de Verstappen"

El periodista Antonio Lobato ha sentenciado el futuro del Mundial de Fórmula 1. Durante su intervención en la sección 'El Soufflé' de 'El Partidazo de COPE' de este lunes, Lobato se ha mostrado convencido de que 'Max Verstappen' ganará el título. Su convicción es tal que ha llegado a afirmar: "Si me ponen una pistola en la cabeza y tengo que decidir por uno, jugándome la vida, yo ahora mi vida la pongo en manos de Max Verstappen".

Una remontada "bestial"

Lobato argumenta su pronóstico en "muchas razones", destacando la "tendencia bestial" del piloto desde el Gran Premio de Italia. Según el periodista, las mejoras en el coche de Red Bull, como un nuevo fondo, le han permitido estar "siempre por delante en clasificación y en carrera de los dos McLaren". Respalda su análisis con datos: de los últimos 133 puntos posibles en cinco carreras, Verstappen ha logrado 119.

El cambio de guion es notable. "Salió del gran premio de Zandvoort hace cinco carreras a 104 puntos de Óscar Piastri, y ahora está a 40", ha explicado Lobato. Con cinco carreras por delante y dos sprints, la proyección estadística indica que, de mantener la tendencia, "Verstappen podría ser campeón del mundo incluso antes de la última carrera".

El miedo cambia de bando

La situación ha provocado que, según comentó Carlos Miquel en el programa, "hay miedo en McLaren, el terror está en marcha". Incluso las casas de apuestas dan ahora como máximo favorito a Verstappen, a pesar de la diferencia de 40 puntos con Piastri. Lobato ha reafirmado su cambio de postura: "Va a ganar el mundial. Estoy convencido".

Finalmente, aunque recuerda que "esto es deporte" y todo puede pasar, Lobato cree que el neerlandés tiene una ventaja psicológica clave. "Verstappen va a llegar al final, porque, además, se lo está pasando de miedo y porque está habituado a la presión mucho más que sus grandes rivales", ha concluido.