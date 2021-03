¿Cómo están llevando los vecinos de Valdebernardo su primer cierre perimetral?

Hoy más de 150.000 madrileños se han levantado con restricciones por el número de contagios. Entre ellos, los vecinos del barrio de Valdebernardo, en el distrito de Vicálvaro, que además tienen el hándicap de que nunca antes lo habían estado. Nos hemos dado una vuelta por esta zona básica de salud, y hemos podido ver que los vecinos no han asimilado del todo que no pueden salir del límite de su barrio. Aún así, por lo menos eso nos han contado con los que hemos estado hablando, que van a cumplir las normas y que no van a poder salir del barrio en 14 días, hasta el 12 de abril como mínimo.

La Comunidad de Madrid va a ampliar desde este lunes las restricciones de movilidad por el coronavirus a dos nuevas zonas básicas de salud (ZBS) y seis pequeños municipios, mientras continúa el cierre perimetral de toda la región por Semana Santa hasta el 9 de abril.

A partir de las 00:00 de este lunes y hasta las 00:00 del lunes 12 de abril, quedarán restringidas las zonas básicas de salud de Vicálvaro-Artilleros y Valdebernardo, ambas en el distrito de Vicálvaro de la capital, y también se limita la movilidad en las localidades de Paracuellos de Jarama, Villanueva de la Cañada, Navas del Rey, Santos de la Humosa, Torrejón de Velasco y Chapinería.

Además, hasta las 00:00 del lunes 5 de abril seguirán con restricciones de movilidad las zonas de salud de Núñez Morgado, en el distrito de Chamartín; Virgen de Begoña, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, ambas en Madrid capital; la zona básica de salud de Valle de la Oliva, en el municipio de Majadahonda, y la localidad de Navacerrada.

Solo se podrá entrar o salir de estas zonas de salud y municipios por causa justificada, como ir a trabajar o al médico. Donde se levanta esta limitación a partir del lunes es en Morata de Tajuña, que estaba vigente desde hace trece días.

Dada la situación epidemiológica, el Gobierno regional seguirá aplicando las restricciones con los siguientes criterios: incidencia de coronavirus superior a 350 casos por cada cien mil habitantes, observación de transmisión comunitaria y tendencia creciente.

Más allá de las restricciones en las citadas zonas básicas de salud y municipios, y además del cierre perimetral de la región por Semana Santa, se mantienen otras prohibiciones en todo el territorio de la Comunidad de Madrid como la prohibición de las reuniones de no convivientes en domicilios, salvo que se trate de cuidados a terceras personas. También continúa el toque de queda desde las once de la noche hasta las seis de la madrugada, y el horario de hostelería y restauración hasta una hora antes de la medianoche, no pudiendo aceptar nuevos comensales después de las diez.

El número de comensales en las terrazas es de un máximo de seis personas por mesa, y de cuatro en el interior de los establecimientos. La Consejería de Sanidad reitera además la obligatoriedad del uso de mascarilla de forma continuada, tanto en el interior como en la terraza, excepto en el momento que se esté consumiendo, y la ventilación, mecánica o natural, de los establecimientos.