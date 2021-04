Vecinos afectados por las cocinas fantasma protestana ante el Ayuntamiento

Sus vidas tranquilas se han visto alteradas con la irrupción de unas cocinas industriales que nadie ve, salvo las inmensas chimeneas que se alzan en los patios de luces de los edificios sobresaliendo por los tejados, junto a centros escolares. No solo son las chimeneas, también el trajín de los repartidores de comida a domicilio, coches, motos y bicicletas que van y vienen provocando problemas de tráfico, incluso invadiendo las aceras en muchos casos.

Los vecinos afectados por las cocinas fantasma de Tetuán y Arganzuela han denunciado ante el Ayuntamiento de Madrid las molestias que están sufriendo y hoy han protestado ante el Ayuntamiento exigiendo una legislación más clara y sobretodo para pedir inspecciones. Se trata de concinas industriales, y ese tipo de instalación no puede levantarse en una zona residencial. Muchas de estas cocinas abren con una licencia de obrador de panadería o pastelería, pero no se trata de ninguna panadería, se trata de una gran cocina industrial que precisa de enormes chimeneas. Angel, uno de los vecinos no tiene muy claro si esa protesta va a servir de algo, salvo para que quede constancia de la denuncia de todos los vecinos. Quieren que se hagan inspecciones para que se cumpla la ley con rigor. Ana, otra vecina habla de los olores, los ruidos, se queja de cómo ha cambiado su barrio, su casa.

Se han situado frente al Ayuntamiento con una pancarta en la que se lee "No a las cocinas fantasma en zonas residenciales"

El Ayuntamiento de Madrid está estudiando un cambio normativo para que la instalación de esas cocinas no afecte a las zonas residenciales. También estudia pedir a la Comunidad de Madrid que realice un estudio ambiental. Hay que saber si esas chimeneas están afectando al aire que se respira en esos barrios.