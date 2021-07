Regresa la normalidad al Isabel Zendal tras una jornada con colas de hasta dos horas

"Todo muy bien, muy rápido". Ese es el mensaje más escuchado este jueves en el Isabel Zendal. El hospital madrileño ha vuelto a la normalidad en la vacunación después de vivir una jornada, la del miércoles, en la que las colas y las esperas fueron las grandes protagonistas.

Las personas que allí se congregaron para vacunarse; mayores de 60 años con la 2º dosis de Astrazeneca y mayores de 30 con Pfizer, tuvieron que vivir colas de hasta, incluso, dos horas. A plena luz del sol, pero también de madrugada.

El caos fue tal que las dos colas, separadas para ambos colectivos, llegaron a entrelazarse, generando aún mayor confusión.

La razón que da la Consejería de Sanidad es el mayor número de personas citadas, algo más de 30 mil. Esto es en torno a 7-8 mil personas más de lo habitual. O lo que es lo mismo, un 40 por ciento más.

Este jueves, el Hospital Isabel Zendal tiene citadas a 25 mil personas. La imagen de la mañana ha sido la de las colas en movimiento y con el engranaje funcionando a la perfección. A la salida del Pabellón 3, donde se vacunan con la 2º dosis de Astrazeneca estaba Cristina, de 59 años, que explicaba que “todo ha ido muy rápido. En apenas 10 minutos, estaba fuera”, aseguraba.

Similar era el funcionamiento del otro pabellón, el 1, en que se está inoculando a los mayores de 30 años. Silvia, 32, se alegraba de la rapidez de las colas tras haberse puesto la primera dosis de Pfizer. “Casi no me he enterado. En 10 minutos estaba fuera”, ha explicado.

El Zendal tiene previsto inocular este jueves a 25 mil personas. De este modo, el hospital madrileño superará la cifra del millón de vacunados.