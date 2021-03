Los locales de ocio nocturno de Madrid siguen sin abrir

La gente se pregunta cuándo fue la última vez que visitó una discoteca. Esta pregunta es mucho más dura si se la hacemos a los dueños de la noche de Madrid, que se preguntan cuándo fue la última vez que pudieron abrir tu negocio.

El ocio nocturno fue el primero en cerrar cuando comenzó la pandemia. Desde marzo de 2020, este sector de la noche ha entrado en un abismo oscuro.

En la Comunidad de Madrid, han cerrado 774 locales. Esto ha supuesto que 9.000 personas y 1.500 autónomos hayan perdido su puesto de trabajo. La pérdidas acumuladas en las empresas que han cerrado son de un 70%.

Los hoteleros y empresarios madrileños cuentan que las ayudas procedentes del Gobierno Central no han sido suficientes rozando, incluso, la escasez. Por ello quieren reunirse con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para buscar una solución a este problema, ya que, el sector hostelero tradicional está abriendo con restricciones pero ellos no están autorizados. Las ayudas no sirven como flotador de rescate a un sector que se encuentra tiritando y sin horizonte de apertura.