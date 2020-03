Carmena responde a un tuitero que le acusaba de tener un respirador en casa: "No estoy enferma"

Un tuitero al ver una imagen de la casa de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, donde aparecía una furgoneta con el nombre de una empresa que atiende y cuida a los pacientes que tienen problemas respiratorios en sus domicilios, y el tuitero decidió publicarla en la red social de Twitter a modo de crítica. Una publicación que resultó desafortunada para la exalcaldesa de la capital de España y que a raíz de ella informó de su estado de salud actual.

Un tuitero acusa a Manuel Carmena de tener un respirador en casa

El tuitero pregunta en su post de Twitter que si Carmena, exregidora del Consistorio de Madrid con 76 años, ha recibido en su casa un respirador personal de esta empresa. La razón a la que alude este tuitero es "para evitar acudir a un hospital público y hacer cola como el resto de españoles".

¿Sabéis qué ex-alcaldesa de 76 años ha recibido en su casa un respirador personal de la empresa 'VitalAire' para evitar acudir a un Hospital Público y hacer cola como el resto de españoles?



Os doy una pista: No informará de ello ni @LaSextaNoticias ni medio alguno de izquierdas. pic.twitter.com/CIKsofdnWA — Alvise Pérez (@Alvisepf) March 31, 2020

Esta publicación no pasó desapercibida para la exalcaldesa de Madrid que ahora se encuentra fuera del entorno político. Manuela Carmena calificó de "calumnia" el tuit en el que aparecía una furgoneta de la empresa que atienden a las personas tiene problemas respiratorios. Además, aclara que está sana: "No estoy enferma y no he recibido ningún respirador". Un comentario que no le gustó a Carmena, principalmente por la situación que se está viviendo en estos momentros producida por la crisis del coronavirus, donde la cifra de contagiados y de fallecidos parece no parar de crecer en los últimos días, "en estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan".

La respuesta de Carmena al tuitero sobre su estado de salud

La exalcaldesa se dirige al tuitero compartiendo su publicación por su nombre y con un "no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esta calumnia". Manuela Carmena termina su mensaje con un "debería darte vergüenza".

Alvise, no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esta calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza. https://t.co/On9hv7naFo — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) March 31, 2020

Un mensaje al que tuitero le contesta haciendo referencia a su pasado como juez y aludiendo a la respuesta de la alcalde sobre que no lo conocía: "Yo sí la conozco; por excarcelar etarras en los 90". Pero no solo eso, también ha hecho referencia a la calificación que ha hecho Carmena a su publicación denominándola "calumnia": "Si lo considera 'calumnia' ruego me denuncie. Ignoro sus motivos para tergiversarme". Además el tuitero ha terminando su mensaje haciendo referencia a las mentiras y al victimismo.

Hola @ManuelaCarmena



Yo sí la conozco; por excarcelar etarras en los 90 (¿recuerda liberar a Azcárate, con 4 asesinatos, porque padecía varices esofágicas?)



Si lo considera 'calumnia' ruego me denuncie

Ignoro sus motivos para tergiversarme



Basta de victimismo

Basta de mentiras https://t.co/kGRI273hcV — Alvise Pérez (@Alvisepf) March 31, 2020

TAMBIÉN TE PUEDEN INTERESAR:

El chiste de Irene Montero sobre Amancio Ortega que resuena en tiempos de coronavirus

Las duras acusaciones entre Negre y Fortes tras la última polémica de TVE: “Siempre al servicio del Gobierno"

Antonio Maestre da su opinión sobre las manifestaciones del 8M y deja a todos boquiabiertos