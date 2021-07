Colas en el estreno del autobús sustitivo de la línea 6 por las obras del metro de Conde de Casal

Este jueves, 1 de julio han dado comienzo las obras de mejora y modernización en la estación de metro de Conde de Casal. Por esta razón, la línea 6 del suburbano madrileño quedará suspendida durante un mes entre las estaciones de Sáinz de Baranda y Pacífico.

El servicio se reanudará nuevamente el día 1 de agosto y para garantizar los desplazamientos de los viajeros en este tramo, el Consorcio Regional de Transportes ha puesto en marcha un servicio sustitutivo de autobuses gratuitos entre las estaciones de Pacifico y Sainz de Baranda. Funcionaran todos los días, entre las 6 y las 2 de la madrugada y con una frecuencia de entre 2 y 6 minutos y contarán con una parada intermedia en la plaza Conde de Casal.

La imagen del día en las estaciones de Sáinz de Baranda y Pacífico ha sido la de las colas de gente, tanto en la entrada de la estación como en las marquesinas de estos autobuses sustitutivos. La mayoría de usuarios desconocía la noticia del cierre de la estación y de las consiguientes modificaciones en la línea. "Me he subido en Arganzuela y no sabía nada", nos comentaba Roberto. Otros como Ascensión entienden la demora en el viaje que suponen estas obras, de unos 15- 20 minutos, pero entiende que se trata de "un mal menor" para que las infraestructuras se modernicen.

OBRAS EN CERCANÍAS

Pero este mes de julio no solo metro de Madrid inicia obras de reforma. Renfe llevará a cabo tres obras de renovación de infraestructura, la mayor de ellas a partir de este jueves en el túnel de Getafe (Cercanías- C4); desde el día 24 en la estación de Recoletos para mejorar la accesibilidad tren-andén, y en Orcasitas, desde el 7 de agosto, para mejorar el drenaje de la vía.

De este modo, desde hoy y hasta septiembre queda suspendida la circulación de los trenes de Cercanías entre las estaciones de Las Margaritas y Getafe Sector 3 (línea C-4). También habrá obras entre el 24 de julio y el 29 de agosto en la estación de Recoletos (que presta servicio a las líneas C-1, C-2, C-7, C-8 y C-10). Estos trabajos obligarán a cerrar la estación y a cortar la circulación ferroviaria por el túnel de Recoletos entre ambas fechas.

Además, en la estación de Orcasitas, en línea C-5, Adif va a dedicar un millón de euros a demoler la actual losa de la estación y realizará las excavaciones necesarias para reconstruir la vía sobre balasto en ambas vías, para "mejorar la fiabilidad y confort" de la explotación ferroviaria, eliminando la actual que presenta grietas y fisuras.

Con respecto a las obras del túnel de Getafe, el objetivo es reducir las vibraciones al paso de los trenes y con ello las afecciones generadas a las viviendas próximas, por lo que Adif implantará una nueva superestructura de vía en placa sobre la infraestructura existente con el fin de atenuar los picos de vibración.