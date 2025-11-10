Manolo Lama pone en valor el rendimiento de Lewandowski tras el Celta-Barcelona: "¿No decían que el titular en este equipo tenía que ser Ferran?"

Tras la victoria del Barcelona frente al Celta en el que brilló un Robert Lewandowski que anotó tres tantos para que el equipo de Hansi Flick vuelta a situarse cerca del Real Madrid en la pelea por LaLiga, Manolo Lama aprovechó su participación en El Tertulión, con Juanma Castaño, para plantear una pregunta a algunos azulgrana que tenían otras preferencias por delante del delantero polaco.

"Por cierto, ¿no decíais que era Ferran Torres iba a el nueve titular en el Barcelona?", preguntó el periodista de Cabra. "Es que es lo que yo escuché", precisó.

Con la intención de que Lama pudiera darse la respuesta a su propia pregunta, Castaño le cuestionó quién de los dos delanteros juega más en el Barça, algo que no terminó de convencer a un Lama que rechazó el planteamiento del director de El Tertulión: "¿Qué tendrá que ver que jueguen más para que estés lesionado? Es como si me preguntas ¿cuánto jugó Raphinha? Pero es que Raphinha será en este equipo titular aunque no juegue. Y Lewandowski, en este equipo, es titular aunque no juegue", replicó Lama que volvió a recordar haber oído "decir que Ferran era el titular este año".

Miguel Rico precisó que el delantero polaco "ha tenido oportunidades de jugar", aunque la apuesta del entrenador Hansi Flick ha sido "optar siempre por Ferrán".

"¿y si, además, se defiende bien?"

Para Santi Cañizares, cuando todos los efectivos en ataque en el FC Barcelona estén operativos al cien por cien, cree que será cuando "pongamos tiritas al sistema defensivo porque, efectivamente es fácil que el Barça haga tres o cuatro goles cada día, como hizo la temporada pasada. Y ahora mi pregunta es, ¿se puede perfectamente jugar con Lamine, Lewandowski y Raphinha, y hacer tres o cuatro goles casi todos los días porque tienen ese talento... y además defender bien, qué es lo que necesita para poder atacar la Champions League?", se preguntó el exfutbolista antes de incidir en que los problemas en la retaguardia sigue siendo el talón de aquiles del equipo azulgrana en la presente temporada 2025-2026: "Es que sigue siendo una asignatura pendiente", finiquitó.