Almeida afirma que se ha reducido la movilidad en Madrid pese a la "confusión" de las restricciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este domingo que se ha reducido la movilidad en Madrid en el primer fin de semana de restricciones en la ciudad pese a la "confusión creada por las medidas" y ha añadido que no ha habido "incidencias reseñables".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Almeida ha incidido que la "movilidad entre distritos" y la "confusión" de las medidas han provocado, a su juicio que "los madrileños" no tengan "seguridad de supuestos para salir".

"La confusión creada con la implementación de las medidas hace que no tengamos la seguridad", ha expresado Almeida, donde ha reiterado que no está de acuerdo con la forma en la que se adoptaron las medidas. "No creo que se intervenga por parte de Sanidad sea la fórmula más adecuada", ha añadido.

Así, ha querido mandar un "mensaje de tranquilidad" y "serenidad" y ha pedido cumplir las restricciones porque "la situación es preocupante" y los "datos tienen que mejorar mucho más". "La lucha continúa. No podemos bajar los brazos", ha pedido.

Al mismo tiempo, ha explicado que se desconoce el tiempo en el que estarán vigentes estas restricciones, ya que pese a que "todas las comunidades han fijado un plazo de 15 días, en este caso el Ministerio lo deja abierto por la concurrencia de esos tres requisitos", algo que ve cono "uno de esos defectos".

Sobre acudir a los tribunales por la decisión del Gobierno central, Almeida ha dicho que "las restricciones salvan vida" pero también deben "acomodarse a la situación" y ha insistido en que el plazo de aplicación de 48 horas "ha generado confusión". Así, ha subrayado que "acatar" y "mostrar disconformidad en un estado de derecho" acudiendo a los tribunales "no es negativo".