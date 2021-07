Acciona, Banco Santander y El Corte Inglés han comenzado a vacunar a sus empleados

Las tres empresas han habilitado centros de vacunación en Alcobendas en el caso de Acciona, en la Ciudad Financiera del Santander en Boadilla del Monte y en el Corte Inglés de Arapiles.

En este último caso, la primera mañana de vacunación ha transcurrido con pocas colas y rapidez. Al número 11 de la calle Arapiles acudió María Elena desde su centro de trabajo en Princesa. Salía “muy contenta” porque tenía ganas de vacunarse. Tiene 34 años y pasó la enfermedad hace unos meses “así que como solo es necesaria una dosis ya tengo la pauta completa”, contaba mientras esperaba los quince minutos de rigor después de la vacunación. También Merche, de 38 años, y trabajadora del outlet frente a este centro de vacunación, salía contenta. Ella solo acudía “a preguntar pero me han dicho que pasara y ya me han vacunado así que fenomenal porque justo me voy de vacaciones”.

Era la tónica general en esta primera jornada de vacunación entre los empleados del Corte Inglés que acudían a este centro. Enrique, de 35 años, estaba “deseando” vacunarse porque “todo el entorno familiar ya está vacunado así que muy contento y esperando a que me citen para la segunda y empezar más o menos la normalidad”. El recibió un mail la semana pasada con la cita y nos cuenta que todo “ha sido muy rápido”.

A todos ellos les han inoculado Moderna, como ha explicado a COPE Pilar Fernández, coordinadora de los servicios médicos de la empresa. Aunque la vacuna dependerá “de lo que suministre la consejería de Sanidad”.

Este centro, el único que ha habilitado el Corte Inglés para la vacunación permanecerá abierto de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde y “con la previsión de administrar unas mil dosis diarias”, explica la responsable de los servicios médicos.

En total 16 profesionales sanitarios de la empresa, entre médicos y enfermeras, son los que se encargarán de administrar las vacunas en los tres puestos de vacunación. María Jesús, una de las enfermeras, asegura que están “ilusionados y con muchas ganas de poder participar en el proceso de vacunación”. Hoy han atendido a sus compañeros “con los nervios lógicos y alguna que otra duda, pero todo ha ido muy bien”. A partir del miércoles, lo harán también a la población en general.

En principio el centro de Arapiles estará abierto los meses de julio y agosto y a partir del miércoles se incorporará como opción al portal de autocita de la Comunidad de Madrid de manera que cualquier persona podrá elegir este centro en el momento de solicitar una autocita para la vacunación.