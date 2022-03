Siria, la guerra olvidada

La guerra desatada en Ucrania por la invasión rusa no puede hacernos olvidar que existen más de medio centenar de conflictos armados activos en el mundo. Precisamente, un día como hoy, hace once años, se inició la guerra en Siria, una guerra terriblemente cruel que se ha cobrado ya medio millón de vidas, y ha supuesto que tengamos más de once millones y medios de desplazados.

El cardenal Mario Zenari, Nuncio apostólico en Damasco, ha pedido que los sirios no caigan en el olvido, que no dejemos que muera para ellos la esperanza. Desgraciadamente, esa esperanza ya ha desaparecido de los corazones de muchas personas en Siria, especialmente los jóvenes, que no ven ningún futuro en su país y tratan de emigrar. Una nación sin jóvenes, y sin jóvenes cualificados, es una nación sin futuro, abocada al desastre. La catástrofe siria es actualmente el desastre humanitario más grave provocado por el hombre desde la Segunda Guerra Mundial. La pobreza avanza a pasos agigantados, hasta el punto de que ahora se habla de guerra económica. Más del 60% de la población está afectada por la inseguridad alimentaria y escasean los productos de primera necesidad.

Hoy, en el aniversario del inicio de la guerra, ha arrancado en Roma una conferencia organizada por la Congregación para las Iglesias Orientales para hacer frente al drama de este país. En el centro del trabajo se sitúan el futuro de las comunidades cristianas y las necesidades más urgentes de una nación atormentada que nos pide a gritos no dejar que muera la esperanza.