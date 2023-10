El Patriarca de Constantinopla en España

Desde el pasado domingo 15 de octubre se encuentra en Madrid uno de los líderes religiosos mundiales más relevantes de nuestro tiempo, Su Beatitud Bartolomé I, Patriarca ecuménico de Constantinopla, con sede en Estambul. La Comunidad Ortodoxa cuenta con 300 millones de fieles en el mundo, un millón de ellos en España. Además de haber sido recibido por el Rey Felipe VI, Bartolomé I ha tenido importantes encuentros con obispos españoles a lo largo de estos días. Esta visita, que tiene como finalidad asistir a los actos del 50 aniversario de la catedral ortodoxa de Madrid, está sirviendo para afianzar los estrechos lazos entre las confesiones cristianas en la búsqueda de la paz, a las puertas de la celebración conjunta entre católicos y ortodoxos de los 1700 años del primer Concilio Ecuménico de la historia, el de Nicea.

Una estancia en la que han estado muy presentes los actuales conflictos bélicos en Ucrania y en Oriente Medio. Ya en su intervención en la catedral de La Almudena, Bartolomé I recordó que no está permitido que ninguna religión utilice “el nombre de Dios para justificar” la guerra. Todos, insistió, “debemos eliminar cualquier fanatismo que, en nombre de Dios, imponga una visión única y no respete la peculiaridad de cada ser humano”. Ayer, en su visita a la sede de la Conferencia Episcopal, señaló refiriéndose a Tierra Santa, que esa “región, que no solo es sagrada para nosotros los cristianos, sino también para las tres tradiciones religiosas abrahámicas, está marcada por horribles tragedias y sufrimiento”. Una situación que demanda un compromiso de los creyentes “para fomentar la paz y la justicia en Medio Oriente, pero también en Ucrania y en todo el mundo”.