Dani Senabre señala al culpable de los cambios de discurso de Xavi Hernández en el Barça: "No, no es normal"

La situación de Xavi Hernández en el FC Barcelona vuelve a estar en entredicho. Helena Condis confirmaba que el ambiente es tenso en el club tras las últimas palabras en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Almería. Los constantes cambios de discurso son motivo de análisis en El Partidazo de COPE, pero Dani Senabre cree que hay un culpable de todo esto.





En rueda de prensa, el técnico disipaba cualquier duda: "A mí personalmente no me han dicho nada, la relación no cambia. Dije lo que pienso que es real. Vamos a pelear por todos los títulos, pero la situación no es fácil y el club está trabajando para revertir la situación".

A pregunta de nuestra compañera Helena Condis por si siente la misma energía que hace tres semanas cuando se confirmó su continuidad en el banquillo, Xavi señalaba que tiene "mucha ilusión y muchas ganas de empezar la pretemporada": "Estoy planificando la pretemporada con Deco. Es un honor de estar en el mejor club del mundo".

Preguntado por si merecía la pena trabajar en estas condiciones, el de Terrasa apuntaba que "el staff está con mucha ilusión y muchas ganas": "Estamos sacando los partidos para jugar el año que viene la Supercopa. Este año no hemos competido bien para ganar títulos, pero hemos estado cerca. Tengo mucha ambición y muchas ganas. Lo demás no lo puedo controlar".

Xavi Hernández

Pero todo viene de sus palabras en la previa: "La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los mejores. No tiene nada que ver la situación actual con la de años atrás, que el entrenador decía a quién quería". Ese discurso han provocado el enfado de Joan Laporta, como informó Helena Condis en Tiempo de Juego.

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona en una rueda de prensa. EFE.

Pero además, Miguel Rico amplió esa información en El Partidazo de COPE contando que es una decepción total la que tiene Joan Laporta con Xavi porque considera que ha faltado a todos los pactos a los que se llegaron en la casa del presidente. Laporta le pidió a Xavi que confiara en la plantilla y ahora consideran que son propias de un entrenador que no confía en lo que tiene.

Además, le parecen equivocadas y ofensivas las declaraciones sobre Vitor Roque porque Deco quería que el jugador llegase en junio y fue Xavi el que pidió que se le fichara en diciembre. La polémica llegó este jueves cuando se confirmaba que Joan Laporta y Deco no viajaban con el equipo hasta Almería.

Todo esto ocurre solo tres semanas después de que se comunicara finalmente la continuidad de Xavi tras el anuncio que hizo el mismo técnico en enero, donde apuntó que iba a abandonar el Barça a final de la presente temporada. Sin embargo, la situación se recondujo, y en la rueda de prensa donde se confirmó la continuidad de Xavi vendieron ilusión.

"No, no es normal"

Juanma Castaño recalcaba "la distancia respecto al resto de clubes", pero Dani Senabre prefería centrarse en "la distancia con el socio": "Porque Joan Laporta está perdiendo ya contacto con la realidad. No, no es normal. ¿Se puede? Sí que se puede porque llevamos 20 años así. La última gestión normal de este club la hizo Laporta en 2003".

Joan Laporta, y Xavi Hernández entrando a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.EFE

"Desde entonces, si tú miras cosas que han pasado con Sandro Rosell, cosas que han pasado con Bartomeu y cosas que están pasando ahora con Laporta, no son de una gestión profesional", recalca. Respecto a esto, Juanma Castaño recordaba que "estaban Txiki Beriguistain y Guardiola", pero Dani Senabre apuntaba que "le hicieron la vida imposible a Guardiola".