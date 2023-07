Línea editorial: "Nuevos cardenales para la misión que afronta hoy la Iglesia"

La lista de 21 nuevos cardenales anunciada por el Papa ha supuesto una gran sorpresa, incluso en un pontificado que se ha caracterizado por romper moldes. Como patrón destaca tal vez la figura de un modelo de obispo con perfil dialogante y creativo, en situaciones y contextos que podrían considerarse como representativos de los retos que afronta hoy el anuncio del Evangelio. El púrpura cardenalicio significa, por un lado, unos galones que facilitan que se lleve a cabo el ministerio encomendado con el respaldo expreso del Sucesor de Pedro. Es evidente en el caso de figuras al frente de dicasterios de la Santa Sede, o de obispos que lideran diócesis de particular importancia para el Pontífice, un caso claro es Madrid, donde el Papa no ha esperado a la norma no escrita de que el emérito cumpla la edad de 80 años, en la que los cardenales pierden su condición de electores.

España y la Iglesia que habla español han sido señaladas de forma particular en cada uno de los consistorios cardenalicios desde la elección de Francisco. Protagonistas han sido también diversos representantes de las Iglesias de las periferias, en un pontificado que ha acelerado la superación del eurocentrismo. Francisco ha apostado por hacer más visible y operativa la universalidad de la Iglesia, lo que se traduce en mayor diversidad del colegio cardenalicio, tanto en términos de procedencia geográfica, como de situaciones en las que se la juega hoy la misión. Y esto aplica tanto a la pastoral con los jóvenes como a la presencia cristianas en contextos adversos, cuando no abiertamente hostiles.