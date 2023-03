Línea editorial COPE: El expansionismo de Pekín como clave

Las protestas han vuelto a Irán después de los extraños envenenamientos que han sufrido chicas de al menos 200 escuelas. Los síntomas han sido náuseas y aceleración del pulso, pero que se sepa, no se ha producido ningún fallecimiento. Se acusa al régimen de no proteger a las jóvenes. No está nada claro cuál puede ser el origen de este extraño fenómeno. Es fácil pensar, como hacen algunos partidarios de las reformas, que detrás de los envenenamientos están las propias autoridades del país que quieren castigar a las jóvenes. Sería el castigo por haber participado en las protestas que comenzaron el pasado mes de septiembre. Pero no está claro que esta sea la explicación.

En Irán, a diferencia de lo que sucede en Afganistán, no hay una tradición de extremismo religioso que tenga como objetivo la represión de la educación femenina. En cualquier caso, el suceso incrementa la desconfianza hacia los gobernantes iraníes. La crisis económica, por otra parte, alimenta el descontento. La carne es prácticamente inaccesible para la mayor parte de la población.

El régimen de los ayatolas pierde base popular. Irán se seculariza a pasos agigantados. Lo llamativo es que en este momento el país busca el apoyo de Rusia y, sobre todo, de China. China cada vez tiene más presencia en Oriente Próximo. De hecho, tiene mucho que ver en el acercamiento entre dos rivales casi irreconciliables: Irán y Arabia Saudí. El régimen comunista quiere, como en tantas otras zonas del mundo, ganarle terreno a Estados Unidos. El expansionismo de Pekín es clave para entender el momento que vivimos.