Grandilocuencia sin rastro de autocrítica

“España necesita estabilidad y no el desorden que propugnan algunos”, ha dicho el Presidente del Gobierno al cerrar con una comparecencia pública el año político 2018. Si algún español consideraba la posibilidad de que Sánchez convocara elecciones en los próximos meses, el Presidente lo ha dejado claro. Según sus idílicas previsiones, 2019 registrará una tasa de desempleo del 13% y un crecimiento económico del 2,2%. La narración de Sánchez dibuja una España que está mucho mejor después de siete meses de Gobierno socialista, por lo que nada justifica que haya cambios significativos.

Pedro Sánchez no ha tenido tiempo para hacer autocrítica. No importa que el PSOE haya perdido su bastión andaluz ni que el Senado haya tumbado el techo de gasto previsto. Para Sánchez el problema son siempre los demás, especialmente la oposición, a la que se atreve a pedir estabilidad después de su moción de censura y su alianza con los secesionistas.

Se entiende que hable bien de su Gobierno, pero lo que no puede hacer en su balance de fin de año es ocultar la gravedad de asuntos como el desafío de Torra en Cataluña, que no puede ser banalizado ocultando información relevante para todos los ciudadanos. Tampoco el Brexit puede ser infravalorado, ni mucho menos los vaivenes a los que se enfrenta la Unión Europea en los próximos meses. Sánchez ha vivido siete meses intentando gobernar sin hacer pronunciamientos firmes y claros. Los próximos meses tendrá que agudizar el ingenio y no le servirá de nada airear los defectos del contrario. Las municipales son su espada de Damocles.