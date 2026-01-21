Manu Sánchez, humorista: "Claro que la vida sigue y hay que salir a un café y al cine, pero no el día que estás enterrando a tu madre"

El humorista y pregonero del Carnaval de Cádiz de este año, Manu Sánchez, ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' los motivos que le han llevado a suspender sus espectáculos tras el grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). La decisión del artista se produjo en paralelo a la cancelación de la novena sesión del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC), que se celebrará finalmente el 28 de enero.

En una entrevista con Alberto Herrera y María José Navarro, Sánchez ha señalado que la decisión de cancelar sus funciones en Málaga fue inmediata. "Cuando estamos recuperando cadáveres, cuando vemos una Andalucía rota, cuando el dolor lo tiñe todo, [...] hubiera sido muy difícil y muy poco lógico abrir las cortinas para buscar el humor", ha afirmado.

El momento de parar

El humorista ha defendido que, aunque es una "herramienta muy poderosa", también debe "saber cuándo esperar y cuándo ser oportuna". Para Sánchez, la clave reside en una máxima: "el humor es distancia más tiempo". En este caso, según ha explicado, las condiciones no se cumplían: "la distancia era 0, esto estaba pasando en casa, y el tiempo era ninguno".

El humor es distancia más tiempo y, en este caso, la distancia era cero y el tiempo era ninguno" Manu Sánchez Humorista

Sánchez se ha mostrado "muy orgulloso" de la decisión del Ayuntamiento de Cádiz de suspender la jornada del carnaval, un gesto que considera coherente con el sentir general. En una conversación con el alcalde de la ciudad, valoraron que, ante la duda, era mejor "equivocarnos con la decisión más noble" y no pecar de "insensibilidad".

Un rayo de luz ante la tragedia

Pese al dolor, el humorista ha querido destacar el "rayo de luz" que supone la reacción ciudadana. "Cuando la tragedia aparece, la única solución posible, la única luz es esta, la de un pueblo que se tira a ayudar sin preguntar", ha comentado, elogiando la solidaridad de los vecinos de Adamuz, que se volcaron para donar sangre y prestar ayuda.

En esta línea, ha subrayado que estos momentos demuestran que "tenemos que seguir creyendo en el ser humano" y en la comunidad. También ha puesto en valor el trabajo "impecable" de los servicios de emergencia y la "foto de colaboración" entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, que han trabajado "hombro con hombro".

Una lección sobre la vida

A nivel personal, Manu Sánchez ha compartido su propia experiencia cercana a la muerte, tras ser diagnosticado con un cáncer avanzado a los 37 años. "Tuve la sensación de que me decían eso de los exámenes de 'vayan terminando, entregamos', sin avisarme", ha relatado, reflexionando sobre cómo damos por hecho una longevidad que no está garantizada.

El humorista ha concluido con una llamada a no caer de nuevo "en el error de la frivolidad pasado mañana" y a "aprender la lección" para valorar lo importante. "La muerte no avisa, es impertinente, es inoportuna, aparece en el momento que nadie la espera", ha sentenciado, instando a tomar conciencia de que "no hay que dar la vida por hecha".