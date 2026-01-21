La crisis ferroviaria pone en jaque la alta velocidad: "Inquietante incompetencia en la gestión"

Tres días después de la tragedia de Adamuz, el sistema ferroviario español se encuentra en el centro de la polémica. El periodista José Antonio Zarzalejos, en su sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE', ha analizado la situación, destacando que el accidente "ha desatado una crisis de confianza" en la seguridad de la alta velocidad, sus gestores y el propio Gobierno.

Los equipos de rescate y de investigación del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) afrontan este miércoles, segundo día de luto nacional, una nueva jornada -la tercera- de trabajos en la zona del siniestro.

Ya se han localizado a 42 víctimas mortales, cuatro de ellas este martes, cuyas autopsias ya se han llevado a cabo en el Instituto Anatómico de Córdoba. Además, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado a un total de 25 de estas víctimas mortales, todas ellas a través de las huellas dactilares.

Una vez levantados y desplazados los vagones del Iryo que volcaron, la maquinaria pesada puede acceder hasta el Alvia para elevar los coches destrozados.

Zarzalejos ha señalado como un "síntoma de inquietante incompetencia" la reducción de velocidad a 160 km/h en tramos del corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona, una medida aconsejada por los propios maquinistas por deficiencias en la vía. Aunque Adif la asumió inicialmente, la decisión fue revocada más tarde, lo que para el periodista es una "confesión de las carencias de seguridad de las vías".

Politización y falta de proyecto

El periodista también ha puesto el foco en la cúpula de Adif, que "desde 2018 ha tenido cuatro presidentes". Según Zarzalejos, esta "demasiada rotación" y los "tiempos cortos de gestión" son una prueba de la "ausencia de proyectos a medio plazo" y de la "politización en los nombramientos".

Críticas al ministro Puente

Las críticas se han extendido al ministro de Transportes, Óscar Puente, a quien Zarzalejos ha descrito como "el referente de cómo un ministro no debe comportarse". Lo ha calificado de "bronquista en las redes sociales, faltón con propios y con ajenos, intimidante y temerario en afirmaciones".

EFE MADRID, 19/01/2026.- Captura de video de la rueda de prensa del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que ha considerado este lunes que accidente de ferrocarril de Adamuz (Córdoba) es "rato y difícil de explicar", porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura. EFE/Pablo Rojo

Zarzalejos ha recordado la reciente declaración del ministro, quien afirmó que "no está pensando en la hipótesis de asumir responsabilidades". Ante esto, el periodista ha sido tajante: "Bueno, pues que se ponga a ello", porque, en su opinión, la "insoportable crisis que se ha desatado con la tragedia" se lo "debiera llevar por delante".