Gaza como pretexto

Ayer, a primera hora de la mañana, la vicealcaldesa y delegada de seguridad de Madrid, Inmaculada Sanz, ya expresaba en declaraciones a COPE sus dudas sobre la voluntad de la Delegación del Gobierno de garantizar un final ordenado de la Vuelta Ciclista.

Horas después, fue el propio Sánchez el que alentó una protesta que, más que una manifestación, fue un tumulto.

A última hora de la tarde, una vez que la última etapa fue suspendida, Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, expresó de forma rimbombante su satisfacción por el triunfo del boicot a la Vuelta.

No se puede poner en duda la voluntad ni la diligencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, en circunstancias similares, cuando tienen las indicaciones necesarias, saben frenar este tipo de actuaciones. Todo indica que la Delegación del Gobierno no quiso garantizar la seguridad y facilitó, no el derecho de manifestación, sino la obstrucción.

El Gobierno de Netanyahu, que no debe identificarse con el Estado Israel, merece las más severas críticas por lo que está haciendo en Gaza. Bajo sus órdenes las operaciones contra el terrorismo de Hamas han causado la muerte a más de 66.000 civiles.

Netanyahu está utilizando el hambre como arma de guerra, conculca los principios más elementales del derecho humanitario y da muestras de una crueldad difícil de calificar. Israel necesita urgentemente otro primer ministro. Y la denuncia de sus desmanes requiere más seriedad y menos instrumentalización.