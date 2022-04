Alberto Núñez Feijóo lleva desde hace unos días proponiendo un pacto de Estado para que siempre gobierne el partido más votado. Es una fórmula que también defendió en tiempos Pedro Sánchez, pero que ahora el presidente del Gobierno ha olvidado.

Aparentemente, está solución tiene varias ventajas: parece representar mejor la voluntad de los votantes y facilita la formación de Gobierno ahora que los parlamentos están más fragmentados. En los ayuntamientos, de hecho, si no hay acuerdo, gobierna la lista más votada, y eso facilita la formación de gobiernos municipales. La fórmula es parecida a la que establece el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha donde la presidencia se alcanza a los dos meses de la primera investidura fallida, nombrando a un miembro de la lista más votada. En Alemania existe un mecanismo similar en un plazo más breve. En algún momento, el PP ha sugerido también la conveniencia de adoptar la solución griega, donde el partido que gana las elecciones recibe un suplemento de 50 diputados.

Pero para introducir alguna de estas fórmulas habría que cambiar el artículo 99 de la Constitución. Y es dudoso que sea conforme al espíritu de nuestra Carta Magna que el presidente del Gobierno salga, no del concierto de voluntades de los diputados, sino de un sistema semi-presidencialista. La opción de que gobierne automáticamente la lista más votada puede suponer que el Ejecutivo no tenga apoyo parlamentario para desarrollar una legislatura medianamente estable. El problema no es el sistema sino la falta de cultura de pactos de nuestros partidos.