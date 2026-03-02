COPE
Podcasts
La historia del día
La historia del día

Rocío estudia una FP y acaba trabajando en algo que no tiene nada que ver: "Se lleva muy bien con compañeros y pasajeros"

Es la 'Historia del Día' que nos trae María José Navarro este lunes 2 de marzo

Un profesor con alumnos en clase
00:00
Descargar

Escucha la 'Historia del Día' del lunes 2 de marzo con María José Navarro

Redacción Herrera en COPE

Publicado el - Actualizado

2 min lectura2:40 min escucha

Descargar

El sábado fue el Día Mundial de las Enfermedades Raras. En España hay tres millones de personas que las padecen.

No solamente es importante la investigación, el diagnóstico, los medicamentos, sino también el abordaje social.

En España, cerca de 700.000 personas con discapacidad participan activamente en el mercado laboral. Son el 2,9 % de la población activa. Tener un trabajo para ellos es tan importante como lo es para Vd y para mí, pero todavía sigue siendo demasiado complicado.

Pero se puede.

A esas dificultades vencidas hoy le ponemos voz en Yoli, la mamá. Y esta es Rocío, auxiliar en el Aeropuerto de Elche, con contrato de fija discontinua. Nació sin un fragmento del cromosoma 22. Pero tiene tanta alegría que suple cualquier complicación.

Cada paso que da una persona con discapacidad es un logro infinito. No sólo para cada uno de ellos, sino también para sus familias. Todavía tenemos que adaptar los sistemas a las personas en lugar de exigir que sean ellos los que se adapten.

Imagen de archivo de una manifestación de colectivos de familiares de personas con enfermedades raras.

EFE/ Elvira Urquijo A.

Imagen de archivo de una manifestación de colectivos de familiares de personas con enfermedades raras.

Pero Rocío demuestra que se puede. Y, sobre todo, que quieren.

Un pediatra da voz al camino que emprenden las familias con enfermedades raras

Como recordaba María José Navarro, se ha celebrado recientemente el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Por ello, nuestros compañeros de COPE Navarra charlaban con el pediatra Raimon Pelach, de la Asociación Navarra de Pediatría, y explicaba la compleja realidad que enfrentan miles de familias. Pelach define estas patologías como afecciones de muy baja prevalencia, que son "crónicas degenerativas y de difícil diagnóstico". Existen más de "6 o 7000 enfermedades raras con nombre propio", de las cuales un 80 por 100 tienen una base genética y se manifiestan mayoritariamente en la infancia.

Maite Villabeitia con su hija June, que padece una enfermedad rara
00:00
Descargar

Raimon Pelac, de la Asociación Navarra de Peditaría, explica en COPE Navarra las claves de las enfermedades raras

Uno de los mayores obstáculos para las familias es la larga espera para obtener un diagnóstico preciso. El pediatra describe el periplo de las familias como un "camino horroroso" que les lleva a consultar a innumerables especialistas. Por ello, y aunque el diagnóstico sea "aterrador", asegura haber visto a familias que "han respirado tranquilas" al recibirlo, poniendo fin a una dolorosa etapa de incertidumbre.

Esta demora se debe, en parte, a que muchas veces los síntomas se manifiestan progresivamente. El experto utiliza el concepto de "variante de la normalidad" para explicarlo: un niño puede empezar a andar a los 10 o a los 15 meses sin que suponga un problema. Esta variabilidad natural dificulta la detección temprana de una patología rara, generando una gran "incertidumbre a las familias".

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

5:00H | 02 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking