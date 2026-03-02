"A mis amigos le llama la atención que mi mujer desayuna todas las mañanas una tostada de mayonesa con Coca-Cola"

El programa Herrera en COPE, en su sección 'La Hora de los Fósforos' conducida por Alberto Herrera, ha abierto el debate sobre las combinaciones de comida más extrañas que la gente ha presenciado. Entre las numerosas llamadas de los oyentes, una ha destacado por encima de todas: la de Alejandro, un oyente habitual que ha compartido los peculiares hábitos gastronómicos de su mujer.

Según ha relatado Alejandro, la costumbre que más llama la atención de sus amigos es el desayuno de su esposa. "Desayuna una tostada de mayonesa con Coca-Cola", ha explicado en antena, una mezcla que ha dejado perplejo al propio presentador y a la audiencia del programa.

Pero las sorpresas no han terminado ahí. El mismo oyente ha añadido que su mujer también tiene otra costumbre llamativa: añadir plátano de Canarias a la sopa, especialmente si es sopa de sobre. A esta mezcla, ha contado, le añade también "un chorreón de limón". Al ser preguntado por su opinión, Alejandro ha calificado el resultado como "Regulinchi".

Del café con pescado a las croquetas en el café

La revelación ha abierto la puerta a otras combinaciones igual de sorprendentes. Un oyente llamado Capi ha recordado una experiencia de juventud en Motril, donde no se le ocurrió otra cosa que mezclar "pescadito con el café con leche". Por su parte, Gonzalo ha compartido la costumbre de un amigo suyo que se come todo lo que le pongan por delante: "mojar las croquetas de puchero en el café ardiendo".

El auge de lo dulce y salado

La mezcla de dulce y salado ha sido una constante en las llamadas. Luis, un camionero que llamaba desde Alemania, ha defendido su particular manjar: "mortadela con la galleta del chocolate" acompañada de un cafelito, una "explosión en la boca", según sus palabras. En una línea similar, Javier, desde San Adrián (Navarra), ha confesado que su mezcla favorita es "la Nocilla con Mortadela".

Otros oyentes han aportado más ideas que desafían el paladar. Maite ha contado cómo su padre, durante la mili, empezó a comer bocadillos de queso curado con kétchup, un hábito que contagió a su madre. Mucho más arriesgada ha sido la anécdota de Mari Carmen, una profesora jubilada que ha recordado a un antiguo alumno que comía cebolla cruda con chocolate en clase.

Innovaciones culinarias de autor

El ingenio de los oyentes ha llegado hasta la alta cocina casera. Javier ha aportado la receta de su hermano: la "chistorra al pacharán", que se cuece con este licor hasta que queda caramelizada, de forma similar al chorizo a la sidra. Finalmente, Santiago ha rememorado cómo su grupo de amigos en Oviedo acudía a un restaurante a comer mejillones en salsa marinera, pero acompañándolos de polvorones que mojaban en la salsa y turrón de guirlache con queso de Cabrales.