Ramón González Férriz, periodista: "¿Quién no querría un cambio de régimen en Irán? El mundo sería un lugar mejor"

Analiza en 'Herrera en COPE' las dudas sobre una intervención y advierte del riesgo de repetir los errores de Irak o Afganistán

Miles de personas se reunieron en los suburbios del sur de Beirut
Escucha el 'Traficantes de Palabras' del lunes 2 de marzo

La reciente escalada de tensión en Oriente Medio, que según Estados Unidos ha culminado con la caída de todo el mando militar iraní, ha abierto un intenso debate. En la sección ‘Traficantes de Palabras’ de Herrera en COPE, el periodista Ramón González Férriz ha reflexionado junto a Jorge Bustos sobre si estos acontecimientos podrían desembocar en un cambio de régimen en Irán o si, por el contrario, el escepticismo está justificado.

González Férriz ha comenzado su análisis con una dura valoración del gobierno iraní, al que ha calificado como "de los más abyectos del mundo". Según el periodista, este régimen "ha torturado, silenciado y matado a cientos de miles de personas durante casi 50 años" y, solo en los últimos meses, "ha asesinado a unas 6000 personas que se manifestaron contra sus terribles políticas económicas". Por ello, ha afirmado que la muerte de su cúpula militar "no da mucha pena".

El escepticismo ante un bombardeo

Pese a la naturaleza del régimen, el periodista ha señalado que "los métodos de Donald Trump siempre resultan discutibles". Aunque ha reconocido que "ver desaparecer el gobierno de la república islámica sería una gran noticia para los 90000000 de iraníes y para todo el mundo", ha planteado una pregunta clave: "¿se puede lograr un cambio de régimen en el país solo bombardeando desde el cielo?".

El fantasma de Irak, Afganistán y Libia

El temor a repetir errores pasados es el principal argumento para la cautela. González Férriz se ha preguntado si, con una intervención, "¿no podrían repetirse las catástrofes de Irak, Afganistán o Libia?". En este sentido, ha confesado que "quienes nos hicimos adultos en los años en que occidente se empeñó en cambiar Oriente Medio interviniendo en esos países, no podemos evitar ser escépticos".

Finalmente, el analista ha insistido en la idea de que un Irán sin los ayatolás es un anhelo compartido por muchos. 

"¿Quién no querría un cambio de régimen en Irán? El mundo sería un lugar mejor", ha sentenciado. No obstante, ha lanzado una reflexión final hacia "quienes están concienciados con todas las tragedias del mundo, pero raramente mencionan en sus discursos a los ayatolás".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

