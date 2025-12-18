La vivienda, preocupación principal de los españoles

La Comisión Europea ha publicado este jueves los resultados del Eurobarómetro de otoño. El estudio ofrece un análisis comparado de la opinión pública en España y en el resto de los Estados miembros. En nuestro país, el respaldo a la pertenencia a la Unión continúa siendo amplio: el 74 % considera que el futuro se afronta mejor dentro de la UE. En relación con los principales problemas nacionales, la vivienda sigue situándose como la preocupación prioritaria. Un 36% de la población la identifica como el principal problema, cifra que ha aumentado en diez puntos porcentuales respecto al estudio anterior y que evidencia una clara divergencia con la percepción europea. En el conjunto de la Unión, solo un 13 % de los ciudadanos considera la vivienda una cuestión prioritaria.

La inflación ocupa el segundo lugar entre las preocupaciones, mientras que la inmigración y la situación económica comparten el tercero, con porcentajes muy similares a los registrados en otros países europeos. Resulta preocupante la percepción de descrédito hacia los medios de comunicación, aunque los formatos tradicionales conservan un mayor nivel de confiabilidad. La radio destaca como el único medio que genera una confianza mayoritaria, con un 59 %.

El Eurobarómetro permite identificar las inquietudes de la ciudadanía. Diseñar políticas eficaces para responder a esas preocupaciones debería constituir una prioridad para todos los actores que influyen en la vida de los españoles y del conjunto de los ciudadanos europeos.