Cada vez somos menos propietarios

En España, el porcentaje de ciudadanos que viven en una vivienda propia no deja de caer. Así lo demuestra la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, publicada este jueves. A finales de 2024, solo el 70,6% de los españoles es propietario de su vivienda principal, frente al 90% que lo era en 2011. El estudio revela además un doble sesgo: son las personas de mayor renta y edad quienes concentran la propiedad, lo que lastra las expectativas de los jóvenes y las familias más humildes. Solo el año pasado el precio de la vivienda subió un 12%, cerrando aún más la puerta a quienes aspiran a comprar. Por desgracia, el problema persiste también en los alquileres, donde los precios suben por encima de los salarios.

Una vivienda en propiedad no es un lujo. Es una condición indispensable para crear hogares estables, para que las familias echen raíces. Por eso la vivienda no es solo un problema económico o habitacional: es una cuestión de cohesión social. Desde 2020, el porcentaje de propietarios se ha recortado en seis puntos porcentuales. El difícil acceso a la propiedad es una fuente de frustración e incertidumbre que exige respuesta. Pedro Sánchez lleva casi ocho años en La Moncloa y ya no puede refugiarse en herencias del pasado ni en coartadas ideológicas. La vivienda es un problema desatendido y, por desgracia, cada vez son más los españoles que lo sufren en primera persona. Sobran anuncios y retórica vacía. Lo que urge es una política de estado que revierta una crisis que amenaza con quebrar el futuro de los más jóvenes y los más vulnerables.