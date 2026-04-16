"¿La guerra es entre Israel y Líbano, o Hizbolá? Lo que sí sabemos es que los que estamos pagando somos los civiles, los que mueren son niños, son mujeres, son ancianos"

La situación en Líbano es crítica y la población civil se encuentra en medio de un conflicto de una violencia inusitada. En el programa 'La Linterna' de COPE, Ángel Expósito ha conversado con Eliane Abou Fadel, profesora de español en la Universidad Saint Joseph en Beirut, quien relata la angustia que se vive en el país. "Si le digo que estamos bien, será pura mentira", afirma, describiendo la jornada del pasado miércoles como un "día apocalíptico".

El Líbano El tema del día Escuchar

La incertidumbre sobre la naturaleza del conflicto es una de las mayores angustias para los ciudadanos. Abou Fadel se pregunta: "¿La la guerra es entre Israel, Líbano, o la guerra es entre Israel y Jezbolá? Es que no sabemos". Lo que sí tiene claro es quiénes son las víctimas. "Lo que sí sabemos es que los que estamos pagando somos los civiles, los que mueren son niños, son mujeres, son ancianos", lamenta.

Lo que sí sabemos es que los que estamos pagando somos los civiles, los que mueren son niños, son mujeres, son ancianos"

EFE Una densa columna de humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en la aldea de Bent Jbeil, en el sur del Líbano, vista desde Malkia, Israel.

Una violencia nunca antes vista

La escalada de violencia ha alcanzado niveles nunca antes vistos en la región, según el testimonio de la profesora. "Nunca habíamos visto una cosa igual", asegura, a pesar de haber vivido varias guerras. El pasado miércoles, relata, se produjeron "130 ataques en menos de 10 minutos", dejando un balance de 1200 heridos y cientos de muertos en un país tan pequeño como Líbano. El impacto directo de los ataques sobre la población civil es devastador y genera "miedo, ansiedad y estrés".

Nunca habíamos visto una cosa igual"

La vida entre bombas y una "normalidad relativa"

A pesar del horror nocturno, con "bombardeos, muertos, heridos y ambulancias en las calles", los libaneses han aprendido a sobrevivir. Durante el día, la vida intenta seguir su curso en una "normalidad relativa", como la describe Abou Fadel. "Las universidades abren sus puertas, las escuelas, incluso los autobuses escolares circulan, y la gente vive", explica, mostrando la resiliencia de una sociedad acostumbrada a la adversidad.

EFE Un avión de combate israelí F-15 lanza bengalas sobre el sur del Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera.

La esperanza de una tregua

En medio del caos, la esperanza de un cese de las hostilidades es lo único a lo que se aferran. "Si no fuera por la esperanza, no estaríamos aquí", confiesa la profesora. Esta esperanza se ve alimentada por las noticias sobre un posible acuerdo de paz o tregua, anunciado desde Estados Unidos. En los últimos días se han intensificado las conversaciones para extender al Líbano la tregua, con Pakistán como mediador y encuentros en Washington entre representantes de Líbano e Israel.

Sin embargo, la complejidad del escenario es evidente. El secretario de estado norteamericano, Marco Rubio, ha asegurado que "Hizbolá son los causantes de la situación del país", lo que plantea la duda de si un acuerdo entre los gobiernos de Israel y Líbano sería suficiente mientras el grupo armado siga activo. Para los civiles, la única certeza es el sufrimiento y el anhelo de que la violencia termine y "os dejen en paz", como concluía Ángel Expósito.