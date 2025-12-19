Varapalos a Sánchez en Europa

Pedro Sánchez está cosechando en la Unión Europea un varapalo detrás de otro con lo que coloca a España en una situación de debilidad. Quien se jactó durante mucho tiempo de tener una relación privilegiada y capacidad de influencia con la presidenta del Consejo, Úrsula Von der Leyen, ahora se está quedando solo, lo que supone un desgaste permanente también para la imagen de España. Aunque Sánchez ha presionado para que se firmara en estos días el acuerdo de libre comercio con Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, que conforman la alianza de Mercosur, la presidenta de la Comisón, a instancias de Italia y Francia, ha anunciado que se aplaza hasta el mes de enero. Otro de los revolcones sufridos por el presidente del Gobierno ha sido la negativa a aceptar la propuesta que hizo en el último Consejo de imponer medidas contra las compras especuladoras de casas y pisos, y el control de los alquileres. Europa ha decidido, en vez de asumir esta propuesta, proponer una política de reducción de burocracia y de alentar la construcción.

Otro desencuentro importante se ha producido en una materia neurálgica para Sánchez: la decisión de Europa de aplazar su compromiso de prohibir la venta de vehículos de combustión deja en evidencia al presidente de Gobierno (que ha considerado esta decisión un error histórico) y a la Comisaria europea, la española Teresa Ribera. El aislamiento de Sánchez es creciente fuera de nuestras fronteras, como se ve también por la ausencia total de nuestro gobierno en los movimientos europeos para conseguir una paz justa en Ucrania.