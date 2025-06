Unidad en la diversidad de Pedro y Pablo

Este domingo, en la celebración de la solemnidad de san Pedro y san Pablo, el Papa nos ha llamado a la unidad, dentro de la riqueza y diversidad de los carismas de la Iglesia. Como si estuviera explicándonos su propio lema, León XIV nos ha recordado que la fraternidad no cancela las diferencias y que los católicos, muy especialmente, estamos llamados a hacer de nuestras diferencias un taller de unidad y comunión.

Contemplar la vida y la misión específica que tuvieron los santos apóstoles Pedro y Pablo es un recordatorio providencial para nosotros que, tantas veces, andamos quejándonos por lo recios que parecen los tiempos que nos ha tocado vivir. Las dos figuras apostólicas, diferentes en sus carismas y a veces contrapuestas, son ejemplo de que siguiendo caminos diferentes es posible vivir una fecunda armonía en la diversidad y, como repite el papa León, nos muestran hasta qué punto la unidad será sólida si está cimentada en la Verdad.

La apertura al cambio de Pedro y Pablo es también un estímulo para emprender nuevas formas de evangelización. El mundo del siglo XXI necesita también de nuestro ardor misionero. De nosotros va a depender, en buena medida, que muchos que ya no han oído hablar de Cristo y que se plantean, con toda normalidad, vivir como si Dios no existiera, puedan encontrar la verdadera esperanza que, a pesar de todo, cada corazón humano no se cansa de buscar.