El primer viaje de León

Turquía y el Líbano son los dos países a los que el Papa León XIV ha decidido dedicar su primer viaje internacional.

Desde Pablo VI hasta nuestros días, todos los viajes que han realizado los Papas han tenido un significado y un propósito. Entre el 27 y el 30 de noviembre, León XIV visitará Turquía, y allí conmemorará el 1700 aniversario del Concilio de Nicea y con ello la confesión cristiana de Fe que es el Credo allí promulgado.

Hace solo unos meses, el Papa ya explicó que el acontecimiento de Nicea no es una reliquia arqueológica, sino “una brújula” que indica el camino de la unidad de los cristianos en torno a Jesucristo.

Desde Turquía, un país en el que según cifras oficiales viven 35.000 católicos, el Papa viajará al Líbano. A diferencia de Turquía, en el País de los Cedros los cristianos representan más del 30% de la población y su presencia se remonta al siglo IV.

Líbano es un enclave geográfico, cultural y religioso de extrema relevancia y significado. Viajar al Líbano no es solo encontrarse con los cristianos que allí viven, sino, de alguna manera, hacerlo con todos los que permanecen en Oriente Medio.

Si Nicea es una brújula, el Líbano, en palabras de Juan Pablo II es un mensaje. El Líbano es el país más pequeño de todo Oriente Medio y, sin embargo, su sola existencia es poderosa. La diversidad de tradiciones culturales y religiosas, que como recordó el Papa Francisco pudieran ser vistas como signo de debilidad, es otra brújula que apunta a un ideal de convivencia al que los cristianos libaneses dan vida.