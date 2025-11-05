Populismo también por la izquierda

Las posiciones políticas extremas necesitan siempre un contrario. En Estados Unidos esta dinámica se ha materializado, con el debido refrendo electoral, en la alcaldía de Nueva York.

Zohran Mandani, un político demócrata, de religión musulmana, socialista e hijo de inmigrantes, se erige como estandarte del anti trumpismo. La jornada electoral no ha sido buena para los republicanos, si algo queda hoy de ese partido absorbido por el fenómeno Trump.

Mandani no pretende solo liderar un programa de izquierdas centrado en la vivienda o la protección de los emigrantes y las clases más desfavorecidas. Lo que busca es ser alternativa a Trump por medios similares a los del populismo de derechas que encarna el presidente republicano.

Mandani tiene un verbo fácil, utiliza frases cortas y efectivas, se proclama el azote de las dinastías políticas, también las que han liderado el partido demócrata, y se dirige emocionalmente a sus votantes. Es un líder populista que no necesita mediaciones para relacionarse con el pueblo.

La estructura demócrata le ha permitido ganar las elecciones, pero es solo un medio. Mandani, como Trump, y otros políticos de perfil similar, representa un modo nuevo de liderazgo.

El alcalde electo de Nueva York así lo ha dicho tras ganar las elecciones. “Nosotros somos Ustedes”, les ha dicho a sus votantes. Y lo preocupante es que muchos le aplauden a rabiar sin alcanzar a comprender que este lema es el principio del fin de la democracia representativa.