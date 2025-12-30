En este año 2025 que concluye el mundo ha visto cómo, por desgracia, la diplomacia y el multilateralismo han dejado de tener valor para resolver los conflictos internacionales. La actuación de Israel en Gaza para responder al terrorismo condenable de Hamás ha sido un ejemplo elocuente de lo que sucede cuando se deja de lado el derecho internacional.

La llegada a la Casa Blanca de Trump ha acelerado la defensa teórica de que en las relaciones entre los Estados no hay más ley que la del más fuerte. En su primera visita al Despacho Oval, Zelenski escuchó cómo se le invitaba a que se rendiera porque no tenía cartas para continuar la guerra contra la invasión rusa. La guerra comercial desatada en abril va en la misma dirección.

No es un mal que afecte solo a Estados Unidos. En agosto, la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada en China, reunió a los países que forman el poder alternativo al de Trump. Algunos lo llaman el Sur Global, pero en ese polo están China, India, Rusia, y Turquía, que también recurren, de otro modo, a la ley del más fuerte para controlar ciertas zonas del planeta.

Durante las celebraciones de la Navidad León XIV ha insistido en la necesidad que tiene este mundo de una paz desarmada y desarmante. Parecen dos planos diferentes, el de la geoestrategia y el de las personas, pero sabemos que la violencia de lo macro sigue la misma ley y nace de la violencia de lo micro. Por es tan importante que aquello que se considera justo se defienda con herramientas desarmadas y desarmantes.