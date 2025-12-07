Un Papa en busca de la unidad de los cristianos y de la familia humana

La búsqueda de la unidad de la Iglesia ha sido el motivo principal del primer viaje internacional de León XIV, en palabras del propio Pontífice a su regreso del Líbano. Oriente Próximo, la paz y el diálogo con el islam son temas centrales hoy para la Iglesia.

A ojos del Obispo de Roma, sin embargo, no hubo etapa comparable en importancia en su viaje que la pequeña localidad de İznik, la antigua Nicea, con una población que no llega siquiera hoy a los 50.000 habitantes.

Fue allí donde, hace 1700 años, se celebró el primer concilio ecuménico, cuyo gran legado es el Credo que sintetiza la fe que profesan hoy tanto católicos, como evangélicos y ortodoxos.

Celebrar esa efeméride lanza una señal fuerte de que los católicos se toman muy en serio la unidad por la que pidió Cristo en la Última Cena, también como condición para un anuncio creíble del Evangelio.

Se ha avanzado más hacia esa unidad en las últimas décadas que en siglos, pero falta por recorrer el último tramo, y esto, según han insistido los sucesivos papas, no puede afrontarse a modo de una negociación política, sino solo desde la fidelidad al depósito de la fe. De ahí que León XIV vinculara de modo inexorable la unidad de los cristianos con la fraternidad humana: nadie que se dirija a Dios como “Padre” puede dejar de tratar a los demás como hermanos, independientemente de su credo y demás circunstancias.

Así se entienden igualmente sus palabras sobre el camino sinodal en Alemania, sobre el que ha dicho que espera que “no se aleje de lo que debe considerarse el camino de la Iglesia universal”.