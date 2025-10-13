Orgullosos de ser españoles
A Sánchez no se le ha ocurrido otra cosa que retratarse con su modelo de país, en un vídeo en el que presume de español y para ello oculta nuestras raíces y nuestra bandera
La gran mayoría de los españoles mostramos un sano orgullo de serlo. Desgraciadamente la celebración institucional del 12 de octubre lleva unos años convertida en un lamentable espectáculo, con declaraciones, plantes y abucheos a un Presidente del Gobierno que no puede salir a la calle sin ser increpado, por mucha seguridad que se articule en su entorno o por desaforados esfuerzos que sus medios afines hagan por ocultar la realidad.
Por si fuera poco, frente a ese orgullo sano, que reivindica sin complejos unas inequívocas raíces religiosas, culturales e históricas y una apuesta clara por un futuro aún mejor, basado en la verdad, la libertad y la convivencia entre pueblos hermanos, a Sánchez no se le ha ocurrido otra cosa que retratarse con su modelo de país, en un vídeo en el que para la ocasión presume de español y para ello oculta nuestras raíces y nuestra bandera, mientras exhibe otras de manera propagandistica, siempre a mayor gloria de un relato que excluye a muchos españoles y que sirve únicamente a sus intereses particulares.
Esta es la triste realidad y el bochorno cotidiano al que ya nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez, y que nos hace decir que sí, que estamos muy orgullosos de ser españoles y a la vez cada día más avergonzados de quiénes ahora nos gobiernan.