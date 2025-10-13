La gran mayoría de los españoles mostramos un sano orgullo de serlo. Desgraciadamente la celebración institucional del 12 de octubre lleva unos años convertida en un lamentable espectáculo, con declaraciones, plantes y abucheos a un Presidente del Gobierno que no puede salir a la calle sin ser increpado, por mucha seguridad que se articule en su entorno o por desaforados esfuerzos que sus medios afines hagan por ocultar la realidad.

Por si fuera poco, frente a ese orgullo sano, que reivindica sin complejos unas inequívocas raíces religiosas, culturales e históricas y una apuesta clara por un futuro aún mejor, basado en la verdad, la libertad y la convivencia entre pueblos hermanos, a Sánchez no se le ha ocurrido otra cosa que retratarse con su modelo de país, en un vídeo en el que para la ocasión presume de español y para ello oculta nuestras raíces y nuestra bandera, mientras exhibe otras de manera propagandistica, siempre a mayor gloria de un relato que excluye a muchos españoles y que sirve únicamente a sus intereses particulares.

Esta es la triste realidad y el bochorno cotidiano al que ya nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez, y que nos hace decir que sí, que estamos muy orgullosos de ser españoles y a la vez cada día más avergonzados de quiénes ahora nos gobiernan.