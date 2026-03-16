En la muerte de Jürgen Habermas

Ha fallecido Jürgen Habermas, uno de los filósofos más relevantes del siglo XX. Nacido en Alemania, en 1929, nos deja obras de referencia sobre filosofía política, sociología y teoría de la democracia. Su obra más conocida, Teoría de la acción comunicativa, sostiene que los seres humanos podemos llegar a acuerdos racionales mediante el diálogo y que la racionalidad no es solo instrumental, es decir, orientada a la producción o al dominio, sino comunicativa, que tiene como finalidad el entendimiento entre personas.

En su última etapa, la trayectoria de Habermas estuvo marcada por la amistad y el diálogo que mantuvo con Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El debate inicial entre ambos, que tuvo lugar en la Academia Católica de Baviera el 19 de enero de 2004, giró en torno a los fundamentos morales del Estado liberal. Dicho de otra manera, sobre si la democracia puede sostenerse sobre sí misma, sin recurrir a ningún fundamento externo a ella.

Ratzinger y Habermas coincidieron en un diagnóstico que no puede tener mayor actualidad: la democracia requiere de unos fundamentos que la sostengan. Si no existe ninguna verdad moral compartida, todo se vuelve negociable y hasta la misma dignidad humana es susceptible de ser puesta en almoneda. Como reconoce Ratzinger, la religión, sin duda, puede enfermar, pero la razón no está libre de patologías. Y hace apenas unos meses, el agnóstico Habermas advertía, en uno de sus últimos discursos, que las democracias, para funcionar, necesitan escuchar a las tradiciones religiosas presentes en la sociedad, porque son fuentes de sentido de las que no se puede prescindir.